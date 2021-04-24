Ветеран из США встал на колени перед могилой солдата под Волгоградом

Участник первой высадки десанта в Нормандии американец Чарльз Норман Шей совершил индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Россошках под Волгоградом.

- Мы никогда не забудем жертв Сталинграда: женщин, детей и тысячи солдатских жизней. Я обращаюсь к душам тех, кто упокоился здесь, и благодарю за спасение мира, - сказал ветеран. Преклонив колени перед могилой старшего политрука Филиппа Одородько, Чарльз Шей воскурил благовония, развеивая дым птичьим пером.

Фото: Роман Мерзляков/РГ

Американский ветеран извинился за то, что провел обряд, обратившись только в одну сторону света. По правилам нужно повернуться на все четыре стороны, начиная с востока. Но 96-летнему представителю племени пенобскотов было физически трудно довести ритуальную церемонию до конца.

Справка "РГ"

Чарльз Норман Шей, уроженец Бристоля (штат Коннектикут), является коренным американцем. Жил в индейской резервации. Участвовал в высадке союзников 6 июня 1944 года на пляже Омаха в Нормандии в качестве медика первой пехотной дивизии 16-го полка третьего батальона. Был в немецком плену. Награжден пятью медалями.