В Югре при пожаре погибли двое детей

В Сургуте при пожаре погибли двое детей. Региональный СК возбудил уголовное дело.

Сообщение о возгорании на территории садового товарищества "Виктория" поступило спасателям в два часа ночи, сообщили в ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Горел деревянный дачный дом. Внутри были мужчина и женщина вместе с внуками - трех и семи лет.

Дети находились на втором этаже, спасти их не удалось, сообщают в региональном СКР. Бабушка с дедушкой - в больнице с термическими ожогами и отравлением продуктами горения. По версии следователей, огонь вспыхнул в промежутке между полуночью и двумя часами из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, совсем недавно пожар унес жизни пятерых детей в Свердловской области. В ночь на 15 апреля загорелся старый деревянный дом в деревне Бызово под Нижним Тагилом. В доме жила многодетная семья с семью детьми. Мать и ее друг смогли выбраться из полыхающей постройки самостоятельно и спасти двоих детей.

После случившегося губернатор региона заявил, что работу по обеспечению безопасности нужно усиливать и поручил правительству и руководителям муниципалитетов проработать дополнительные меры по охране жизни и здоровья детей и многодетных семей, особенно в части пожарной безопасности их жилья.