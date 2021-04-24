Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российского контента

Администрация популярного видеохостинга YouTube предвзято относится к контенту, размещенному в аккаунтах российских СМИ, а в качестве инструмента цензуры использует возрастные ограничения. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям, - передает "Интерфакс" позицию ведомства. - Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых".

"Взрослыми" становятся ролики, содержащие отличную от принятой на Западе позицию по тем или иным вопросам, отметили в Роскомнадзоре.

"Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами, - перечислили в надзорном ведомстве. - Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ".

В 2020 году Роскомнадзор зафиксировал девять случаев ограничения доступа к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам. За четыре месяца этого года уже были заблокированы три учетных записи и пять материалов. Среди пострадавших оказались НТВ, Россия 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.

"Также YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн Российской Федерации, объясняя свои действия нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям", - добавили в Роскомнадзоре.

За прошлый год ведомством было направлено 29 писем администрации YouTube с требованием снять ограничения, необоснованно наложенные на российские средства массовой информации, но большинство из них остались без ответа. При этом на YouTube не были удалены почти 6 тысяч роликов, в которых содержались детская порнография, призывы к экстремизму, пронаркотический и суицидальный контент, отметили в Роскомнадзоре. Всего на видеохостинге специалисты ведомства за период с 2012 года обнаружили 71 тысячу видео с социально опасной информацией.

Ранее владелец сервиса YouTube компания Google была трижды оштрафована за нарушения российского законодательства: на 700 тысяч рублей, на 1,5 млн рублей и на 3 млн рублей. Представитель YouTube объяснял, что администрация видеохостинга не занимается целенаправленным ограничением просмотра роликов и фильмов из России, связав все возникающие инциденты с работой встроенных в YouTube алгоритмов.