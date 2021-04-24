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24.04.2021 18:52
Рубрика: Общество

"Роскосмос" ведет переговоры об отправке космонавтов на Crew Dragon

Текст: Наталия Ячменникова

"Роскосмос" ведет переговоры с NASA о возможности отправки космонавтов на Международную космическую станцию на кораблях Crew Dragon. Об этом сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко. По его словам, в настоящее время существует ряд вопросов, требующих обсуждения.

Фото: Роскосмос/ РИА Новости
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"У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договоренности - сообщим", - цитирует Устименко ИА REGNUM .

Ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил о возможности доставки российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon. В марте "Интерфакс" со ссылкой на главу Центра подготовки космонавтов Павла Власова сообщил, что российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на станцию на Crew Dragon.

Исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчик заметил, что черновой вариант соглашения находится на рассмотрении Госдепа США. Первый полет с российским космонавтом на борту произойдет не ранее начала 2022 года, считает он.

Сегодня Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту во второй раз за историю успешно состыковался с МКС. Всё прошло штатно и в автоматическом режиме. На корабле компании SpaceX на МКС прилетели американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также французский и японский астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ.

До их прибытия на борту станции находились семь членов экипажа - россияне Пётр Дубров и Олег Новицкий, астронавты NASA Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Марк Ванде Хай, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. 28 апреля представители США и Японии вернутся на Землю.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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