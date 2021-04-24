"Ъ": Россия может ограничить импорт чешского пива

Ограничение импорта чешской продукции, в том числе пива, рассматривают власти России в качестве ответной меры на высылку из Праги российских дипломатов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на причастные к обсуждению вопроса источники в государственных структурах.

В прошлые выходные Чехию вынуждены были покинуть 18 российских дипломатов. Их высылку в Праге объяснили якобы причастностью спецслужб РФ к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. За этим последовала серия взаимных дипломатических санкций, связанных с высылкой граждан стран и ограничением найма местных жителей в качестве сотрудников посольства.

"Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко, - объяснил один из источников "Коммерсанта". - Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа". В том числе - запрет на импорт различных товаров.

Товарооборот между Россией и Чехией в 2020 году сократился на 43% и составил более 5,2 млрд долларов, следует из данных ФТС. Импорт России на 200 млн долларов превышает экспорт товаров в Чехию. Выбирая отрасль для санкций, российские власти исходят из принципа "не навреди себе", отмечают источники издания. Они предполагают, что под запрет с высокой вероятностью может попасть чешское пиво. За прошлый год Россия закупила этого напитка на 38 млн долларов. По данным экспертов, число его потребителей в России не превышает 2 млн человек.