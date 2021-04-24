Культура
24.04.2021 09:15
Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)

Российско-белорусский "Детский альбом" покажут в рамках 43-го ММКФ

Вдова актера Валентина Гафта, актриса Ольга Остромуова и президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве. Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости Вдова актера Валентина Гафта, актриса Ольга Остромуова и президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве. Фото: Екатерина Чеснокова \ РИА Новости
Вдова актера Валентина Гафта, актриса Ольга Остромуова и президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве. Екатерина Чеснокова \ РИА Новости

Сегодня в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в Доме кино покажут сборник мультфильмов "Детский альбом", выполненный в смешанной анимационной технике. Альбом снят студией М.И.Р. совместно с Национальной киностудией "Беларусьфильм".Продолжительность фильма - 57 минут, он состоит из двух частей. В первой части звучит музыка барокко: Баха, Моцарта, Чайковского и других композиторов, во второй музыка XX века - Шостаковича, белорусского классика Глебова.

Фото: Насыров Алексей/ ITAR-TASS
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Детский альбом" был презентован на "Славянском базаре в Витебске" в прошлом году, когда студия М.И.Р. стала лауреатом премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы за цикл образовательных фильмов, представляющих музыкальную мини-энциклопедию по истории классической музыки для детей "Сказки старого пианино", созданный совместно со студией "Беларусьфильм".

16 июля 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко во время церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2019-2020 годы авторскому коллективу цикла в составе продюсера Ирины Марголиной, режиссера Оксаны Черкасовой, белорусских режиссеров Елены Петкевич и Ирины Кодюковой.

Сейчас студия М.И.Р работает над фильмом "Онегин". Это будет фантасмагорическая история об иностранном режиссере, приехавшем в Россию, чтобы постигнуть глубину творчества поэта и приблизиться к пониманию любимого произведения Пушкина "Евгений Онегин". Останавливается режиссер в отеле под названием "Онегин", где погружается в мир образов писателя и музыки Чайковского и знакомится с хозяйкой отеля, одним из ключевых персонажей вымышленной истории - оперной дивой Любой.

В роли режиссера выступит знаменитый английский мастер кукольной анимации, обладатель премий Оскар и BAFTA Барри Первез. Любу сыграет настоящая оперная дива Любовь Казарновская (кстати, в фильме мы услышим ее восхитительное исполнение роли Татьяны в опере Чайковского, записанное в 1994 году).

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