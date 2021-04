Серия фильмов "Пила" обзаведется телесериалом

В компании Lionsgate подтвердили уже некоторое время фигурировавший слух о планах дальнейшего расширения сплэттер-франшизы "Пила" (Saw) в формате телесериала. О чем передает Deadline со ссылкой на представителя студии.

Впрочем, без детализации. Отметив лишь: в настоящее время по данному вопросу ведутся переговоры с Twisted Pictures. И, скорее всего, шоу расскажет о новых персонажах.

Проект находится на самой ранней стадии, и создатели видят в нем потенциал, поскольку линейка полнометражных картин "Пила" собрала в прокате почти миллиард долларов кассы - при крайне скромных бюджетах от миллиона до двадцати миллионов долларов ("Пила 3D").

Первая картина линейки, основанная на короткометражке Джеймса Вана и Ли Уоннелла 2003-го, вышла в 2004-м, став жанровой сенсацией. Девятый полнометражный фильм, "Пила: Спираль" (Spiral: From The Book of Saw), с Крисом Роком и Сэмуэлем Л. Джексоном, выйдет в мае.

Десятая часть - в работе.