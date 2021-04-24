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Рубрика: Общество

Шесть секретов ЕГЭ, о которых вы могли не знать

Текст: Ксения Колесникова
Расписание ЕГЭ окончательно утверждено: основной период "единого" пройдет по всей стране с 31 мая по 2 июля. Этот экзамен будут сдавать только те ребята, кто собрался поступать в вузы, всего более 700 тысяч участников. Те, кому нужен просто школьный аттестат, сдают в конце мая Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому и математике. По сути, это упрощенный вариант ЕГЭ - задания базового уровня сложности. "РГ" собрала самые важные нюансы экзаменационной кампании, о которых многие выпускники не знали.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вид экзаменов можно поменять

Как рассказали "РГ" в Рособрнадзоре, поменять ЕГЭ на ГВЭ можно не позднее чем за две недели до начала основного периода ГВЭ (он стартует 25 мая). Если выпускник хочет дополнить список сдаваемых предметов ЕГЭ, это нужно сделать не позднее, чем за 2 недели до соответствующего экзамена. В обоих случаях нужно подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) в своем регионе.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Утверждено расписание ЕГЭ-2021

Дети-инвалиды аттестуются по одному предмету

Участники с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды проходят итоговую аттестацию (ГИА-11) только по одному предмету - русскому языку. В форме ЕГЭ или ГВЭ - на свой выбор.

Некоторые предметы сдаются в два дня

Сразу несколько предметов ЕГЭ в этом году будут сдаваться в два дня. Русский язык, иностранные языки (раздел "Говорение"), информатика. В какой день - первый или второй - пойдет сдавать конкретный выпускник, будет решать не он и не родители, а Государственная экзаменационная комиссия в регионе. Ее специалисты будут составлять списки сдающих, исходя из вместимости аудиторного фонда и санитарных требований. Кстати, все прошлогодние меры безопасности на ЕГЭ сохранятся: термометрия, антисептики, рассадка выпускников зигзагом по одному за парту и так далее.

Пересдавать выбранные предметы нельзя

Пересдать предметы по выбору, если получил "двойку" (не набрал минимальный балл), в этом году будет нельзя. А вот если выпускник "завалил" ЕГЭ по русскому и в основные дни, и в дополнительные, он сможет попытаться сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в сентябре и все-таки получить школьный аттестат.

У экзаменов разная продолжительность

Скажем, ЕГЭ по профильной математике, информатике, физике, литературе, обществознанию, истории, биологии - 3 часа 55 минут. По русскому языку и химии - 3 часа 30 минут. По географии и письменной части иностранных языков - 3 часа. Устная часть английского, французского, немецкого и испанского занимает 15 минут. А устный китайский - всего 12 минут.

Можно приносить линейки, калькуляторы, таблицы

Шпаргалки и мобильники под запретом, но выпускник может взять на ЕГЭ много других полезных вещей - совершенно легально. Так, на профильной математике пригодится линейка для построения чертежей. Правда, она не должна содержать справочной информации. По физике, кроме линейки, также можно захватить непрограммируемый калькулятор, не имеющий доступа к интернету, по химии - таблицы Менделеева, растворимости солей, кислот. По географии - еще и транспортир.

Общество Образование ЕГЭ в России

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