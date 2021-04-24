Создатели "Спутника V" готовы к публикации контракта со Словакией

Российская сторона не имеет ничего против публикации договора на поставку вакцины "Спутник V" в Словакию. Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте разработчиков препарата. Однако при этом полагается необходимым раскрыть и контракт на поставку аналогичного препарата компании Pfizer.

"Мы не возражаем против публикацией Словакией контракта по поводу "Спутника V", - указано в сообщении разработчиков вакцины на английском языке. - Контракт с компанией Pfizer очевидно тоже должен быть опубликован, чтобы их можно было сравнить. Судя по поступающей информации, Венгрия объявила, что "Спутник V" показывает лучшие результаты, чем Pfizer. А контракт "Спутника V" тоже лучший?".

Первая партия российской вакцины от COVID-19 поступила в Словакию еще 1 марта. Министр здравоохранения этой страны Владимир Ленгварский пообещал придать гласности контракт на поставку "Спутника V", если это не вызовет возражений у российской стороны.

Премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш ранее сообщал, что по результатам исследований эффективности различных вакцин от коронавируса, результаты "Спутника V" оказались лучше, чем у других аналогов.