США проведут в мае учения на Аляске с участием 15 тысяч военных

Вооруженные силы США проведут с 3 по 14 мая на Аляске военные учения "Northern Edge-2021". Об этом сообщило в пятницу Тихоокеанское командование ВВС США.

В них будут задействованы около 15 тысяч солдат и офицеров, авианосная ударная группа, а также 240 различных летательных аппаратов, пишет ТАСС. По словам подполковника Майка Бойера, "Northern Edge" позволят разным видам войск "собрать кусочки пазла воедино, чтобы увидеть общую картину", а также дадут возможность молодым военнослужащим "ощутить то, как может выглядеть будущий конфликт во всей его сложности".

Учения будут проходить в том числе и в заливе Аляска. Будет задействован атомный авианосец Theodore Roosevelt, а также корабли его сопровождения. В США подчеркивают, что это крупнейшие в 2020 году учения, которые запланированы на Аляске.