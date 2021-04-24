Терапевт рассказал, как не заболеть во сне

Качественный сон - критически важное условие для нормальной работы организма и поддержки иммунитета. Вместе с тем несоблюдение некоторых простых правил может привести к тому, что после ночного отдыха вы будете чувствовать себя хуже, чем до него.

Важно, чтобы во время сна температура воздуха была в районе 18-22 градусов. Для этого комнату можно хорошенько проветрить или оставить окно приоткрытым на всю ночь. Однако тут главное не переусердствовать, заявил радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков. В противном случае можно переохладиться, а это чревато простудой. Впрочем, если спать с открытой форточкой в обычной квартире и укрыться одеялом, такое вряд ли случится.

Еще одна неочевидная опасность - это обезвоживание. Оно может наступить, опять же, если спать, не укрывшись одеялом или простыней. Циркуляция воздуха в помещении в этом случае увеличивает испарительную способность тела, из-за чего оно теряет больше влаги.