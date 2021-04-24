Тихон Жизневский получил на Московском кинофестивале премию "Аванс"

Новости

Андрей Бочкарев: На строительстве Троицкой линии метро готовы первые семь тоннелей 12:16
"Американский психопат" станет сериалом 11:55
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer 11:54
Обводной канал в Москве станет судоходным 11:53
Рекламный щит упал на ребенка в Подмосковье 10:16
Мишустин установил правила электронных сертификатов для льготников 10:12
Открыт сбор подписей в поддержку инициативы Разворотневой о социальном жилье и субсидировании малоимущих 09:20
Российско-белорусский "Детский альбом" покажут в рамках 43-го ММКФ 09:15
Рубль отреагировал ростом на повышение ЦБ ключевой ставки 08:41
Глава МИД КНР сравнил американскую демократию с известным напитком 08:36
Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" 08:19
Британцы увидели в военных учениях на юге России победу Путина 08:15
Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву 08:07
Ветеран из США встал на колени перед могилой солдата под Волгоградом 07:50
На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода 07:27
На Дону возбудили дело после отравления 63 воспитанников детского сада 07:18
США проведут в мае учения на Аляске с участием 15 тысяч военных 06:58
В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь" 06:55
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским 06:42
В Приамурье возобновили "ковидное" анкетирование авиапассажиров 06:30
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП 06:21
Роспотребнадзор: Нерабочие дни в мае не спровоцируют всплеск COVID-19 05:51
На Курилах построят геотермальную электростанцию 05:45
Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом 05:38
Израиль и сектор Газа обменялись ударами 05:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 11:14
Рубрика: Культура

Тихон Жизневский получил на Московском кинофестивале премию "Аванс"

Текст: Сусанна Альперина
Параллельно с кинопоказами на 43-м Московском Международном кинофестивале идет деловая и светская жизнь. Так, впервые прошла открытая дискуссия на актуальную тему "Современный кинематограф. Время женщин". Модератором выступила известная телеведущая Дарья Златопольская. Спикеры - один мужчина, режиссер Алексей Попогребский и 8 женщин - количество отсылает к знаменитому фильму Франсуа Озона. Марина Жигалова, Ситора Алиева, Нигина Сайфуллаева, Оксана Михеева, Анастасия Пальчикова, Алиса Хазанова, Анжелика Артюх и гостья из Израиля - Рути Прибар (программу "Женское кино Израиля" на фестивале открыл ее фильм "Ася" с Широй Хаас в одной из главных ролей, в российский прокат картина выходит 29 апреля).
Обладатель премии "Аванс" журнала "КиноРепортер" актер Тихон Жизневский. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Обладатель премии "Аванс" журнала "КиноРепортер" актер Тихон Жизневский. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Обладатель премии "Аванс" журнала "КиноРепортер" актер Тихон Жизневский. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Вечером того же дня состоялась традиционная "белая вечеринка" (White party), на которой объявляют имена лучших молодых актера и актрисы страны по версии журнала "КиноРепортер". Основатель и главный редактор "КиноРепортера" Мария Лемешева отметила, выступая перед гостями, что "белая вечеринка" стала неотъемлемым спутником Московского кинофестиваля.

"Символично, что мы вручаем премию "Аванс" именно на нашей традиционной White party. Ведь белый - это цвет чего-то нового, чистого. Мы открываем новые имена, которые в ближайшем будущем станут звездами нашего кино. Премия "Аванс" - одна из инициатив "КиноРепортера", направленных на поддержку российской киноиндустрии. Вдохновить начинающих актеров на будущие победы - в этом наша миссия и, пожалуй, самая большая гордость. Очень радостно, что сегодня много молодые люди интересуются кино и связывают с ним свою профессиональную жизнь. Среди них много талантов, которых важно показать зрителю".

Мария Лемешева напомнила, что журнал никогда не ошибался в выборе лучших молодых актеров, а лауреаты премии "Аванс" в свою очередь не подводили журнал: "Обладатели премии уже получают "Золотых Орлов" и уже думают об "Оскаре", как, например, Александр Петров, которого мы наградили шесть лет назад. Мы тогда первыми громко произнесли это имя. И сегодня мы назовем имена, которые будут владеть умами миллионов. Их будут любить, на них будут ходить в кино. Ведь как бы ни развивались спецэффекты, в фильме должна быть хорошая актерская игра".

По мнению экспертного совета журнала "КиноРепортер", наиболее ярко в этом году проявили себя актриса Мила Сивацкая, сыгравшая запоминающуюся роль в киносказке "Последний богатырь: Корень зла" и актер Тихон Жизневский, громко заявивший о себе и в фильме-катастрофе "Огонь", и в первой российской экранизации комикса "Майор Гром: Чумной доктор". Именно они стали обладателями заветных хрустальных статуэток премии "Аванс".

По словам Милы Сивацкой, этот успех должен стать для нее путевкой в жизнь: "Надеюсь, в будущем меня ждет еще больше достижений! Я постараюсь сделать что-то классное, о чем вы с гордостью напишете в своем журнале. Очень бы хотела теперь получить еще одну вашу премию - "Событие года".

Во время церемонии награждения Тихона Жизневского на руках прямо на сцену внес актер Юрий Борисов - он сам был лауреатом премии "Аванс" в 2018 году. "Александр Петров и Юра Борисов передали мне эстафету, - сказал Тихон Жизневский. - Для них "Аванс" тоже когда-то стал первой кинопремией в карьере. Я рад, что иду по проторенной ими дороге. Получить такую награду - это очень трогательно".

Фото: Представлено пресс-службой ММКФ
Что смотреть на Московском кинофестивале

Актер Сергей Бурунов, герой обложки свежего номера журнала "КиноРепортер", признался, что не смог пропустить белую вечеринку, даже несмотря на плотный съемочный график: "Журнал "КиноРепортер" снял меня на обложку в стиле "Крепкого орешка". А ведь в боевике я раньше никогда не снимался. Надо обязательно попробовать!", - сказал он.

Лауреат премии "Аванс" 2015 года, а в данный момент один из самых популярных актеров российского кино и член жюри основного конкурса Милош Бикович пожелал удачи молодым актерами Миле Сивацкой и Тихону Жизневскому: "Я хочу посоветовать Миле и Тихону не бояться экспериментировать. Браться за новые роли и не застревать в амплуа".

Среди гостей премии в этот вечер были Жанна Агузарова, Джеймс Тратас, Дмитрий Дюжев, Мария Порошина, Игорь Миркурбанов, Нигина Сайфулаева, Наталья Мокрицкая, Светлана Камынина, Юрий Антонов, Светлана Тома, Артем Ткаченко, Дмитрий Борисов и другие. Как обычно, количество звезд на один квадратный сантиметр зашкаливало. Вели торжественную церемонию Вячеслав Манучаров и Мария Лемешева. Кульминационным моментом стал "выезд" огромного белого торта с надписью "КиноРепортер" - звезды снимали его для Stories, чтобы побыстрее выложить на свои странички в социальных сетях. В кадр попадала яркая надпись "Секреты семейной жизни" - партнером мероприятия стал едва родившийся новый онлайн-кинотеатр Kion. Сериал "Секреты семейной жизни" - один из его оригинальных проектов. Но образам кинозвезд это название придало дополнительный смысл, что стало поводом для дружественных шуток.

Культура Кино и ТВ Наше кино 43-й Московский Международный кинофестиваль

Главное сегодня

Временный поверенный в делах РФ в США отверг нападки Госдепа на Москву
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира
Объявлен длинный список "Большой книги"-2021