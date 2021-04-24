Тихон Жизневский получил на Московском кинофестивале премию "Аванс"

Параллельно с кинопоказами на 43-м Московском Международном кинофестивале идет деловая и светская жизнь. Так, впервые прошла открытая дискуссия на актуальную тему "Современный кинематограф. Время женщин". Модератором выступила известная телеведущая Дарья Златопольская. Спикеры - один мужчина, режиссер Алексей Попогребский и 8 женщин - количество отсылает к знаменитому фильму Франсуа Озона. Марина Жигалова, Ситора Алиева, Нигина Сайфуллаева, Оксана Михеева, Анастасия Пальчикова, Алиса Хазанова, Анжелика Артюх и гостья из Израиля - Рути Прибар (программу "Женское кино Израиля" на фестивале открыл ее фильм "Ася" с Широй Хаас в одной из главных ролей, в российский прокат картина выходит 29 апреля).

Вечером того же дня состоялась традиционная "белая вечеринка" (White party), на которой объявляют имена лучших молодых актера и актрисы страны по версии журнала "КиноРепортер". Основатель и главный редактор "КиноРепортера" Мария Лемешева отметила, выступая перед гостями, что "белая вечеринка" стала неотъемлемым спутником Московского кинофестиваля.

"Символично, что мы вручаем премию "Аванс" именно на нашей традиционной White party. Ведь белый - это цвет чего-то нового, чистого. Мы открываем новые имена, которые в ближайшем будущем станут звездами нашего кино. Премия "Аванс" - одна из инициатив "КиноРепортера", направленных на поддержку российской киноиндустрии. Вдохновить начинающих актеров на будущие победы - в этом наша миссия и, пожалуй, самая большая гордость. Очень радостно, что сегодня много молодые люди интересуются кино и связывают с ним свою профессиональную жизнь. Среди них много талантов, которых важно показать зрителю".

Мария Лемешева напомнила, что журнал никогда не ошибался в выборе лучших молодых актеров, а лауреаты премии "Аванс" в свою очередь не подводили журнал: "Обладатели премии уже получают "Золотых Орлов" и уже думают об "Оскаре", как, например, Александр Петров, которого мы наградили шесть лет назад. Мы тогда первыми громко произнесли это имя. И сегодня мы назовем имена, которые будут владеть умами миллионов. Их будут любить, на них будут ходить в кино. Ведь как бы ни развивались спецэффекты, в фильме должна быть хорошая актерская игра".

По мнению экспертного совета журнала "КиноРепортер", наиболее ярко в этом году проявили себя актриса Мила Сивацкая, сыгравшая запоминающуюся роль в киносказке "Последний богатырь: Корень зла" и актер Тихон Жизневский, громко заявивший о себе и в фильме-катастрофе "Огонь", и в первой российской экранизации комикса "Майор Гром: Чумной доктор". Именно они стали обладателями заветных хрустальных статуэток премии "Аванс".

По словам Милы Сивацкой, этот успех должен стать для нее путевкой в жизнь: "Надеюсь, в будущем меня ждет еще больше достижений! Я постараюсь сделать что-то классное, о чем вы с гордостью напишете в своем журнале. Очень бы хотела теперь получить еще одну вашу премию - "Событие года".

Во время церемонии награждения Тихона Жизневского на руках прямо на сцену внес актер Юрий Борисов - он сам был лауреатом премии "Аванс" в 2018 году. "Александр Петров и Юра Борисов передали мне эстафету, - сказал Тихон Жизневский. - Для них "Аванс" тоже когда-то стал первой кинопремией в карьере. Я рад, что иду по проторенной ими дороге. Получить такую награду - это очень трогательно".

Актер Сергей Бурунов, герой обложки свежего номера журнала "КиноРепортер", признался, что не смог пропустить белую вечеринку, даже несмотря на плотный съемочный график: "Журнал "КиноРепортер" снял меня на обложку в стиле "Крепкого орешка". А ведь в боевике я раньше никогда не снимался. Надо обязательно попробовать!", - сказал он.

Лауреат премии "Аванс" 2015 года, а в данный момент один из самых популярных актеров российского кино и член жюри основного конкурса Милош Бикович пожелал удачи молодым актерами Миле Сивацкой и Тихону Жизневскому: "Я хочу посоветовать Миле и Тихону не бояться экспериментировать. Браться за новые роли и не застревать в амплуа".

Среди гостей премии в этот вечер были Жанна Агузарова, Джеймс Тратас, Дмитрий Дюжев, Мария Порошина, Игорь Миркурбанов, Нигина Сайфулаева, Наталья Мокрицкая, Светлана Камынина, Юрий Антонов, Светлана Тома, Артем Ткаченко, Дмитрий Борисов и другие. Как обычно, количество звезд на один квадратный сантиметр зашкаливало. Вели торжественную церемонию Вячеслав Манучаров и Мария Лемешева. Кульминационным моментом стал "выезд" огромного белого торта с надписью "КиноРепортер" - звезды снимали его для Stories, чтобы побыстрее выложить на свои странички в социальных сетях. В кадр попадала яркая надпись "Секреты семейной жизни" - партнером мероприятия стал едва родившийся новый онлайн-кинотеатр Kion. Сериал "Секреты семейной жизни" - один из его оригинальных проектов. Но образам кинозвезд это название придало дополнительный смысл, что стало поводом для дружественных шуток.