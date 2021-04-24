У актера отобрали роль в "Симпсонах" за то, что он не гомосексуалист

В "Симпсонах" новое обострение толерантности: актер Хэнк Азария, начиная с 1989 года легендарно озвучивавший на шоу сотни персонажей, лишился там очередной работы. Как передает UNILAD, Хэнк больше не будет заниматься образом гея Хулио, так как сам не гей.

В итоге роль отошла гомосексуалу Тони Родригесу. Который, мало того что представляет ЛГБТ-комьюнити так называемое, - он еще и с Кубы родом. Как и Хулио. То есть полная идентичность.

В состав "Симпсонов" Родригес уже влился. Заверив, что трудиться над "Симпсонами" всегда было его мечтой. И вот она сбылась.

Напомним, что ранее у Хэнка, еврея, чьи предки прибыли в Америку из Греции, отобрали, причем со скандалами, роль индийца Апу. После чего артист извинился за свое возмутительное, продолжавшееся три десятилетия, поведение перед всем индусским сообществом. Также Хэнк ушел с роли чернокожего Карла Карлсона - там его заменил негр Алекс Дезерт.

Впрочем, Азария по-прежнему остается на проекте, так как работы у него все еще невпроворот пока: Мо Сизлак, Клэнси Виггам, профессор Фринк, Ник Ривьера и т.д.

22-я серия 32-го сезона "Симпсонов" вышла вчера. При этом шоу уже продлено до 34-го включительно.