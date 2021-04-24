Ученые предупредили о повышенном риске смерти переживших COVID-19

В течение шести месяцев после постановки диагноза переболевшие COVID-19 подвергаются повышенному риску смерти. Об этом заявили ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, выводы которых опубликовал журнал Nature.

Эксперты проанализировали клиническую информацию 87 тысяч пациентов в США и сопоставили ее с данными о пяти миллионах человек, которые не болели новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщил старший автор исследования, доктор медицины Зияд Аль-Али, полученные результаты показали, что у переболевших COVID-19 в течение полугода после первых 30 дней от постановки диагноза риск смерти повышался почти на 60 процентов в сравнении со среднестатистическими показателями по населению в целом. Угроза жизни затрагивает и тех, кто переболел в легкой форме, она усиливается в зависимости от тяжести заболевания.

- По истечении шести месяцев избыточная смертность среди всех выживших после COVID-19 оценивалась в 8 на 1 тысячу пациентов. Среди тех, кто проходил интенсивную терапию в стационаре и выздоровел, было 29 дополнительных смертей на 1 тысячу человек за этот же период, - пояснил ученый, добавив, что эти случаи не регистрировались как смерть от коронавирусной инфекции.

По словам ученых, их работа подтвердила, что SARS-CoV-2, изначально считавшийся респираторным вирусом, затрагивает почти все системы организма и приводит к длительному COVID-19. Почти у всех пациентов в течение полугода сохраняются постоянный кашель, одышка и низкий уровень кислорода в крови, возникают головные боли, проблемы с памятью, искажения вкусов и обоняния, нарушения регуляции свертываемости крови, сбои в работе сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, а также желудочно-кишечного тракта. Кроме того, переболевшие могут страдать из-за депрессии, ощущений беспокойства, общего недомогания и утомляемости.

- По сравнению, например, с гриппом, новый коронавирус показал значительно более серьезные последствия. Длительный COVID-19 - это больше, чем типичный поствирусный синдром. Размер риска заболевания и смерти, а также степень поражения систем органов намного выше, чем у других респираторных вирусов, - отметил Зияд Аль-Али.

Ученые уверены, что последствия заражения SARS-CoV-2 могут отражаться на состоянии здоровья и качестве жизни в течение многих лет и даже десятилетий. А потому сотрудники медицинских служб должны разработать комплексную многопрофильную помощь для пациентов.

Сами авторы работы также продолжат наблюдения за участниками исследования, чтобы выявить воздействие вируса на организм за пределами первых шести месяцев после заражения.