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Умер создатель "Человека-паука" и "Баек из склепа" Чарльз Фрайс

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    24.04.2021, 13:49
Текст:   Олег Усков

Влиятельный американский продюсер, "крестный отец телевизионного кино" Чарльз Фрайс скончался 21 апреля в возрасте 92 лет. Об этом сообщил THR со ссылкой на подтверждение от семьи продюсера.

Фрайс родился в 1928 году в Огайо, в бизнес зашел в начале 70-х и преуспел там крайне.

В 1974-м Чарльз создал свою компанию, которая вскоре контролировала сотни часов телеэфира - телевизионные фильмы, мини-сериалы и сериалы. Кроме того, работал Фрайс и в "большом" кино.

На счету продюсера более 150 проектов, включая "Байки из склепа", "Марсианские хроники", классическое телешоу 70-х "Удивительный Человек-паук", первых и вторых "Крикунов", "Люди-кошки" с Кински и Макдауэллом.

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