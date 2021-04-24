Умер создатель "Человека-паука" и "Баек из склепа" Чарльз Фрайс

Влиятельный американский продюсер, "крестный отец телевизионного кино" Чарльз Фрайс скончался 21 апреля в возрасте 92 лет. Об этом сообщил THR со ссылкой на подтверждение от семьи продюсера.

Фрайс родился в 1928 году в Огайо, в бизнес зашел в начале 70-х и преуспел там крайне.

Charles Fries, Producer of TV's 'The Amazing Spider-Man' and 'The Martian Chronicles,' Dies at 92. According to a representative, Fries died Thursday "peacefully surrounded by family."😟 pic.twitter.com/6HXaxkB4Qc — Sumner Bennett (@diamondlass99) April 24, 2021

В 1974-м Чарльз создал свою компанию, которая вскоре контролировала сотни часов телеэфира - телевизионные фильмы, мини-сериалы и сериалы. Кроме того, работал Фрайс и в "большом" кино.

На счету продюсера более 150 проектов, включая "Байки из склепа", "Марсианские хроники", классическое телешоу 70-х "Удивительный Человек-паук", первых и вторых "Крикунов", "Люди-кошки" с Кински и Макдауэллом.