"Уралмаш" повел в финальной серии баскетбольной Суперлиги

"Уралмаш" из Екатеринбурга повел в финальной серии плей-офф чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги. В стартовой игре "золотого" противостояния (до трех побед) уральцы на выезде взяли верх над БК "Самара" - 85:84.

Волжане, как победители регулярного сезона с показателем 22 выигрыша - 4 поражения, получили первый номер посева в плей-офф и во всех раундах турнира с выбыванием имеют преимущество своей площадки. "Уралмаш" в двухкруговом соревновании 14 команд занял второе место (20-6). Интересно, что в "регулярке" оппоненты обменялись домашними победами - 91:85 в пользу екатеринбуржцев на паркете дворца спорта в городке Верхняя Пышма Свердловской области, позднее успех "Самары" (75:72) на берегах Волги.

В первой игре суперфинала в Самаре гости ударно провели вторую 10-минутку, выиграв ее со счетом 34:20. Перед большим перерывом подопечные главного тренера Бориса Ливанова лидировали с разницей "плюс 13" - 53:40. Хозяева бросились в затяжную погоню, которая едва не увенчалась успехом. На 40-й минуте после дальнего попадания нигерийца с американским паспортом Икечукву "Айка" Нваму "Самара" сократила свое отставание до минимума - 84:85. Однако за оставшиеся до сирены о завершении основного времени игры тридцати секунд больше никому из соперников не удалось поразить кольцо.

Самыми результативными в составе "Уралмаша" стали Кирилл Писклов (17 очков), Джастин Роберсон (13), Александр Щербенев (11) и Эдвин Даглас (10). В рядах проигравших из БК "Самара" отличились Владимир Пичкуров (18, в том числе четыре дальних попадания), Артем Бутянковс (15), Антон Глазунов (12) и Икечукву "Айк" Нваму (10).

Второй матч серии снова состоится в Самаре. Дата проведения игры - 25 апреля, воскресенье. Затем команды отправятся в Свердловскую область, там третья и четвертая (если понадобится) встречи состоятся 28 и 30 апреля.

Комментарии

Игорь Грачев, главный тренер БК "Самара":

- У меня большие претензии, прежде всего, к настрою. Я не обвиняю игроков, это наше общее поражение. Но посмотрите: когда мы включили свои ресурсы - сколько мячей подобрали в нападении, сколько атак мы получили... Почему сразу так не играть? Легко и просто нам не будет. "Уралмаш" это команда, занявшая в регулярном чемпионате второе место, это соперник, которому мы здесь же проигрывали 18 очков. Не знаю, что случилось, какое-то успокоение… Надеюсь, неудача станет тем ударом "обухом по голове", после которого на следующий матч мы выйдем более сконцентрированными.

Борис Ливанов, главный тренер "Уралмаша":

- Игра, по-настоящему достойная финала. Любая команда могла победить: и "Самара", и мы. Приятно, конечно, начинать серию с успеха. Но это только старт. Понимаем, что с каждой игрой будет все сложнее. Растеряли преимущество? Команды уровня Евролиги зачастую не могут в последней четверти удержать перевес в 18-20 очков. Баскетбол стал более динамичным, игра ускоряется, стало гораздо больше атак, и преимущество, которое у нас было в четвертой 10-минутке - ничто. Конечно, нам было несколько проще, но отыгрываются и куда более серьезные гандикапы. Настроение у нас сейчас лучше, чем у соперника, это очевидно. Но оппонент опытный, команда этим составом много выигрывала. И как будет дальше - посмотрим.

Где будем смотреть

25 апреля, воскресенье

ТК "Мир Баскетбола"

18.55 - БК "Самара" - "Уралмаш" (Екатеринбург). Суперлига-1. Мужчины. Второй матч финальной серии до трех побед. Прямая трансляция.