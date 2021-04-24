В Германии нашли несовпадения в чешской версии о взрывах на складах

Немецкое интернет-издание World Economy провело собственное расследование о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обнаружило признаки информационной атаки в обвинениях чешских властей.

Внимание издания, в частности, привлекли противопехотные мины чешской армии, которые взорвались на складах. Еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах. Согласно ему, к 2014 году зарядов такого типа не должно было быть на хранении.

Мины лежали на складах свыше 20 лет. Из опыта ОБСЕ следует, что за столь продолжительное время взрывчатка имеет свойство разложения. Это может привести к спонтанному детонированию при неправильном хранении.

Кроме того, журналистам показалось странным, что россиян выслали за якобы диверсию на складах. Однако с 2014 года прошло много времени. За это время в российском посольстве произошла смена дипсостава.

Правдоподобная интерпретация заявления Праги заключается в том, что восточноевропейские партнеры Киева пытались мобилизовать США, которые, по их мнению, не оказали должной поддержки в противостоянии с Россией, полагает издание.