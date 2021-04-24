В Госдуме оценили идею запретить импорт чешского пива

России следует найти решение проблем в отношениях с Чехией вместо запрета импорта пива. Об этом заявил глава комитета по экономической политике Госдумы Сергей Жигарев, комментируя информацию о возможном запрете поставок.

Ранее о рассмотрении этого вопроса российскими властями сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах. Это якобы может стать реакцией на решение Чехии выслать 18 российских дипломатов.

Отношения с этой страной нужно налаживать, а не еще более ухудшать введением такого рода ограничений, прокомментировал эту тему Жигарев в эфире радиостанции "Говорит Москва". Он констатировал, что в случае реализации запрета на поставки пива будет нанесен вред чешскому бизнесу в России, и в итоге ситуация может выйти на уровень противостояния.

Кроме того, это вряд ли понравится любителям чешского пива в России, а пенный напиток из этой страны у нас популярен. К тому же, россияне в целом хорошо относятся к чехам, напомнил депутат.