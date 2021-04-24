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24.04.2021 12:20
Рубрика: Общество

В Нюрнберге открылась выставка фотографий Евгения Халдея

Текст: Владимир Емельяненко
Обвиняемые Герман Геринг и Рудольф Гесс на скамье подсудимых в "Зале 600" Дворца юстиции во время судебного процесса над группой главных нацистских военных. Фото: Евгений Халдей/ТАСС Обвиняемые Герман Геринг и Рудольф Гесс на скамье подсудимых в "Зале 600" Дворца юстиции во время судебного процесса над группой главных нацистских военных. Фото: Евгений Халдей/ТАСС
Обвиняемые Герман Геринг и Рудольф Гесс на скамье подсудимых в "Зале 600" Дворца юстиции во время судебного процесса над группой главных нацистских военных. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

Выставка фотографий Евгения Халдея открылась в Мемориуме в Нюрнберге (ФРГ). Евгений Халдей - автор уникальных кадров Нюрнбергского процесса и единственный советский фотокор, снимавший Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Он вошел в список авторов "100 самых влиятельных фотографий в истории" по версии журнала Time. На Нюрнбергский процесс 1945 года Халдей ехал со словами: "Поехал снимать возмездие". Из той поездки он привез снимки, которые попали в газеты всего мира.

- Инициаторами экспозиции стали сами немцы, до сих пор восхищенные качеством съемки и разницей между ручной и цифровой печатью, - говорит дочь фотографа Анна Халдей. - Это как небо и земля. Фотографии объемные, живые и настоящие свидетели эпохи.

Фото: РИА Новости
Черчилль, Трумэн и де Голль в оригиналах на выставке в Москве

Событие, как и сами работы Евгения Халдея - знаковый аргумент в борьбе с попытками переписывания истории и пересмотра роли России в великой Победе над фашизмом. Теперь фотографии Халдея на Нюрнбергском процессе - не просто история. Они свидетельство и доказательство неоценимого вклада СССР в борьбу с нацизмом. Один из снимков выставки - фото нациста №2 Германа Геринга. Его Халдей сделал вопреки: он незаконно занял место в секретариате суда, откуда открывался отличный ракурс. Во время перерыва он поставил камеру на пол, чтобы ее никто не заметил, хотя аппаратура была громоздкая - "Спид График", специально предназначенная для фотожурналистики, и сел на место секретаря. В нужный момент, когда Геринга вызвали на перекрестный допрос, а два стоявших по обе стороны от него американских солдата вытянулись и взяли в руки дубинки, Халдей аккуратно щелкнул затвором. Получилась фотография-документ, потрясшая мир.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС

- Тогда в эйфории Великой Победы казалось, что зло уничтожено навсегда, - говорит писатель, автор книги "Нюрнберг. Главный процесс человечества" Александр Звягинцев, - но зло оказалось с несколькими головами. Сегодня "коричневая" гидра в разных концах света снова поднимает голову. Такие фото, как у Халдея, снимают очарование фашизмом. Но нужно только время, чтобы излечиться от фантомных болей. А пока оно учит только тому, что ему больно, когда с ним фамильярничают. Поэтому так важна память о Нюрнбергском процессе. И Евгений Халдей не дает нам забыть, что важно - не дает переврать.

Выставка фотографий мастера в нюрнбергском Мемориуме будет работать до 9 мая.

Фотография "Кинооператор Илья Аронс и фотокорреспондент Евгений Халдей" (1945 г.). Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Общество История Вторая мировая война

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