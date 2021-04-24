В России предложили упразднить потребительскую корзину

Новости

Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск 01:30
Названа дата оглашения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину 00:26
Ученые предупредили о повышенном риске смерти переживших COVID-19 00:06
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР 23.04.2021
Байден заявил о готовности признать геноцид армян 23.04.2021
УЕФА пригрозил "Реалу" и "Барселоне" исключением из Лиги чемпионов 23.04.2021
Турция выдала ордер на арест криптобосса-миллиардера 23.04.2021
Песков назвал адресатов мер воздействия на недружественные государства 23.04.2021
Минэкономразвития оценит дополнительную нагрузку на бюджеты регионов 23.04.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 26 человек 23.04.2021
Потомок де Голля почтит память солдат Сталинградской битвы 23.04.2021
Кипр вводит жесткий карантин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки 23.04.2021
В Госдуме оценили запуск авиасообщения с Египтом 23.04.2021
Кевина Спейси опять обвинили в секс-терроре 23.04.2021
Гиггз уволен с поста главного тренера сборной Уэльса 23.04.2021
Власти Франции признали терактом нападение на полицейского в Рамбуйе 23.04.2021
В Казани главу клиники задержали за контрабанду наркотиков 23.04.2021
В Крыму заявили об ожидании в майские праздники миллиона туристов 23.04.2021
Байден воодушевлен словами Путина на саммите по климату 23.04.2021
Новак назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2" 23.04.2021
Крупнейшие российские нефтехимические компании объединяют активы 23.04.2021
В Москве на 13-летнюю девочку упало дерево 23.04.2021
Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за непогоды 23.04.2021
Система распознавания лиц в Москве нашла 600 человек, находящихся в розыске 23.04.2021
Дакота Джонсон сыграет в ремейке "Доводов рассудка" Джейн Остен 23.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 00:10
Рубрика: Экономика

В России предложили упразднить потребительскую корзину

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд предложил исключить ежеквартальность установления величины прожиточного минимума в России. Проект соответствующего приказа размещен для общественного обсуждения. Другим приказом ведомство предлагает упразднить институт потребительской корзины.

Напомним ,что в конце прошлого года был принят федеральный закон, предполагающий изменение модели установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда и упразднение института потребительской корзины.

Фото: iStock
Родителям детей до семи лет оплатят больничный в размере 100% от зарплаты

Теперь прожиточный минимум россиян определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины - ниже. Как считают в Минтруде, прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства населения и повышаться по мере их роста.

"Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться", - считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Прожиточный минимум

Главное сегодня

Песков опроверг возможность локдауна на майские праздники
Новак назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"
В Совфеде выразили готовность к восстановлению диалога с Верховной радой
В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов
УЕФА объявил о переносе трех матчей Евро в Санкт-Петербург
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего