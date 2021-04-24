В России предложили упразднить потребительскую корзину

Напомним ,что в конце прошлого года был принят федеральный закон, предполагающий изменение модели установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда и упразднение института потребительской корзины.

Теперь прожиточный минимум россиян определяется не по потребительской корзине, а по медианному доходу. Это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины - ниже. Как считают в Минтруде, прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства населения и повышаться по мере их роста.

"Новая методика более прогрессивная, она исключает манипуляции со стоимостью потребительской корзины за счет включения в нее дешевых товаров или услуг, которые могут и не употребляться", - считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.