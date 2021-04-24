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24.04.2021 14:05
Рубрика: В мире

В Словакии объяснили причину высылки российских дипломатов

Текст: Александр Саможнев

Трех сотрудников российского посольства высылают из Словакии по подозрению в работе на спецслужбы, а также из солидарности с Чехией, заявил глава словацкого МИД Иван Корчок.

По словам дипломата, словацкие спецслужбы якобы получили сведения, что три сотрудника российской дипмиссии в Братиславе действуют не так, как положено дипломатам. В этой связи было принято политическое решение о высылке.

Это было суверенное решение словацких властей, утверждает министр в беседе с изданием Respect.cz. Братислава, по его словам, также откликнулась на просьбу Чехии о высылке россиян.

Единственная цель высылки дипломатов России странами-сателлитами США - стремление показать свою верность Вашингтону, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Высылки российских дипломатов из отдельно взятых стран-сателлитов США несут единственную смысловую нагрузку. А именно - подтверждение сателитства", - написал сенатор в Facebook.

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