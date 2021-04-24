Власти Перу признали защитные маски общественным благом

На фоне пандемии коронавируса правительство Перу признало маски общественным благом. Об этом сообщила журналистам премьер-министр страны Виолета Бермудес.

Она отметила, что теперь защитные маски будут массово распространять среди населения для борьбы с COVID-19. Подчеркивается также, что маски будут направлять гражданам, которые не имеют достаточно денег для их приобретения, пишет РИА Новости.

По последним данным, в Перу коронавирусом заразились более 1,7 миллиона человек. Жертвами заболевания стали 58,6 тысячи пациентов.