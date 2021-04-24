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Рубрика: В мире

Власти Перу признали защитные маски общественным благом

Фото: AFP/Juan Carlos CISNEROS Фото: AFP/Juan Carlos CISNEROS
Фото: AFP/Juan Carlos CISNEROS

На фоне пандемии коронавируса правительство Перу признало маски общественным благом. Об этом сообщила журналистам премьер-министр страны Виолета Бермудес.

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Она отметила, что теперь защитные маски будут массово распространять среди населения для борьбы с COVID-19. Подчеркивается также, что маски будут направлять гражданам, которые не имеют достаточно денег для их приобретения, пишет РИА Новости.

По последним данным, в Перу коронавирусом заразились более 1,7 миллиона человек. Жертвами заболевания стали 58,6 тысячи пациентов.

В мире Южная Америка Перу Пандемия коронавируса COVID-19

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