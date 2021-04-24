Врач рассказал об опасности пикников

Специалисты рекомендуют с осторожностью отдыхать на пикнике. В частности, не стоит сидеть на земле или расстеленном покрывале, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Как рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, весеннее тепло может быть обманчивым. Даже если в погожий день хорошо прогревается воздух, земля все равно долго остается холодной и влажной, что способствует переохлаждению. А оно, в свою очередь, может стать стрессовым фактором для организма. В результате возникает опасность снижение иммунитета, а значит - риск развития неактивной патогенной флоры, и отдых на пикнике может привести к циститу и другим заболеваниям мочеполовой системы.

"А также человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом, поэтому необходимо позаботиться о вакцинации, в первую очередь пожилым людям, так как именно они тяжелее других переносят заболевание", - отмечает эксперт.

Расстеленное на месте пикника покрывало не защитит от холода и влажности, идущих от земли. Для весеннего отдыха на природе Андрей Тяжельников советует использовать специальные туристические коврики и другие приспособления. Также он рекомендует одеваться по сезону, не оголять поясницу и область малого таза и запастись дополнительной одеждой или теплыми пледами на случай ухудшения погоды.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.