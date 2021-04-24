Новости

На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода 07:27
На Дону возбудили дело после отравления 63 воспитанников детского сада 07:18
Врач рассказал об опасности пикников 07:12
США проведут в мае учения на Аляске с участием 15 тысяч военных 06:58
В Ростовской области стартовал фестиваль тюльпанов "Воспетая степь" 06:55
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским 06:42
В Приамурье возобновили "ковидное" анкетирование авиапассажиров 06:30
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП 06:21
Роспотребнадзор: Нерабочие дни в мае не спровоцируют всплеск COVID-19 05:51
На Курилах построят геотермальную электростанцию 05:45
Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом 05:38
Израиль и сектор Газа обменялись ударами 05:21
Кардиолог назвала два простых способа избавиться от жира на животе 05:19
Песков: График Путина на майские нерабочие дни уточняется 04:38
СМИ: Байден сообщил Эрдогану о решении признать геноцид армян 04:12
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию 04:11
Дереку Шовину могут предъявить дополнительные обвинения 03:42
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае 03:40
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов 03:18
Сотрудников постпредства РФ при ООН начнут вакцинировать от COVID-19 02:55
В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson 02:20
Власти Перу признали защитные маски общественным благом 02:16
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии 01:36
Пентагон направил бомбардировщики к Афганистану для защиты своих войск 01:30
Названа дата оглашения приговора экс-полицейскому Дереку Шовину 00:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 07:12
Рубрика: Общество

Врач рассказал об опасности пикников

Текст: Михаил Русин
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Специалисты рекомендуют с осторожностью отдыхать на пикнике. В частности, не стоит сидеть на земле или расстеленном покрывале, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Фото: Reuters
Офтальмолог предупредил об опасных последствиях покраснения глаз

Как рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, весеннее тепло может быть обманчивым. Даже если в погожий день хорошо прогревается воздух, земля все равно долго остается холодной и влажной, что способствует переохлаждению. А оно, в свою очередь, может стать стрессовым фактором для организма. В результате возникает опасность снижение иммунитета, а значит - риск развития неактивной патогенной флоры, и отдых на пикнике может привести к циститу и другим заболеваниям мочеполовой системы.

"А также человек со сниженным иммунитетом больше подвержен заражению коронавирусом, поэтому необходимо позаботиться о вакцинации, в первую очередь пожилым людям, так как именно они тяжелее других переносят заболевание", - отмечает эксперт.

Расстеленное на месте пикника покрывало не защитит от холода и влажности, идущих от земли. Для весеннего отдыха на природе Андрей Тяжельников советует использовать специальные туристические коврики и другие приспособления. Также он рекомендует одеваться по сезону, не оголять поясницу и область малого таза и запастись дополнительной одеждой или теплыми пледами на случай ухудшения погоды.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Захарова вспомнила Чапека после высылки российских дипломатов из Чехии
В Совфеде назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
Сенатор Алексей Пушков назвал бессмысленными переговоры с Зеленским
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах