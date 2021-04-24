"Жалко сердце": Эндокринолог назвала худшее время для тренировки

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова опровергла распространенное мнение о том, что эффективнее всего тренироваться на голодный желудок. По словам доктора, без приема пищи допустимо практиковать только дыхательные упражнения и растяжку. Серьезную тренировку стоит проводить через полтора-два часа после завтрака. Для утреннего приема пищи перед спортзалом подойдет белковый коктейль с каким-нибудь овощем-фруктом.

Эндокринолог настоятельно рекомендует не делать смузи, а разжевывать пищу самим. "Насчет гликогена (полисахарид, источник глюкозы, в организме хранится в печени и мышцах) - конечно, он тратится в первую очередь, но он же первым и заканчивается. И тут начинает "гореть" собственный белок - мышцы (а вовсе не жир, как хотелось бы). Причем человек не может поймать тот момент, когда тренировка переходит эту границу", - объяснила врач, отметив, что в этом случае "особенно жалко самую главную мышцу тела - сердце, на которую падает самая большая нагрузка".

Боль в области груди после тренировки - первый признак того, что таким спортом вы вредите здоровью, предупредила кандидат медицинских наук. Она посоветовала "более-менее серьезный спорт перенести на вторую половину дня, а с утра заниматься чем-то более спокойным".