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Рубрика: Власть

Зюганов переизбран председателем КПРФ

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Согласно решению 18-го съезда партии, действующий лидер КПРФ Геннадий Зюганов единогласно был переизбран на пост ее председателя. Соответствующее решение принял организационный пленум ЦК по итогам съезда, который состоялся в субботу, 24 апреля, в подмосковном Рождествено. Об итогах голосования журналистам сообщил пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Геннадий Зюганов является председателем ЦК КПРФ с 1993 года.

Ранее на том же съезде в своем выступлении политик рассказал об успехах компартии и планах на Госдуму. По его словам, КПРФ за четыре года ощутимо нарастила число как активных сторонников, так и своих региональных депутатов.

Теперь стоит задача удвоения партийных рядов, однако абы кого брать не собираются. Как заявил Зюганов, назрела необходимость очищения компартии от тех, кто чужд ей по образу мышления и жизни. В связи с этим парламентарий предложил ряд изменений в устав.

По итогам съезда также был избран новый состав центрального комитета и контрольной комиссии.

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