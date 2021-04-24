Зюганов поставил задачи перед КПРФ на съезде партии

Коммунисты собрались на восемнадцатый партийный съезд в подмосковном Рождествено. С речью на тему реформы в партии выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он предложил изменения в устав партии, чтобы очистить ее ряды, и объявил союзников коммунистов на предстоящих думских выборах.

Лидер доложил о текущей ситуации в партийных рядах и об успехах в регионах. Согласно отчету, который представил Зюганов, КПРФ за четыре года ощутимо нарастила число как активных сторонников, так и своих региональных депутатов.

Что касается сторонников, то их число увеличилось с 2017 года более чем на миллион. Непосредственно в партию вступило 64 тысячи новых членов, и в большинстве это "люди с твердыми убеждениями", считает Зюганов.

При этом количество депутатов от КПРФ на уровне регионов возросло на 114 мандатов (на 63%). Были сформированы новые региональные отделения, и партия за счет этого охватила ими почти все регионы. Ее представительства нет только в Тыве. Таким образом, произошло укрепление регионального этажа "красной депутатской вертикали".

"Перед нами стоит задача удвоения партийных рядов, - ждет новых коммунистов глава КПРФ. - Не надо бояться этой задачи. Но это должен быть индивидуальный отбор в соответствии с нашим уставом - и люди, проверенные на практике".

Чтобы выполнить эту задачу, он предложил расширять практику создания советов сторонников, молодежных секций, дискуссионных площадок и других общественных структур.

Однако дело не только в количестве, но и в качестве. "Назрела необходимость очищения КПРФ от тех, кто безусловно чужд ей по образу мышления и образу жизни", - заявил Зюганов. Он предложил ужесточить правила приема в партряды. И в связи с этим предложил внести в устав ряд положений.

А именно:

- для получения права рекомендовать в партию новых членов нужен будет партстаж не менее трех лет;

- вводится кандидатский стаж от года для вступающего в КПРФ;

- вводятся дополнительные меры ответственности за неуплату партвзносов и за рекомендацию в ряды КПРФ тех, кто нанес ей в будущем серьезный ущерб;

- нужен будет двухлетний партийный стаж для тех, кто избирается секретарями комитетов местных и региональных отделений.

К думской кампании партия должна подойти обновленной. Зюганов официально объявил о намерении партии участвовать в сентябрьских выборах в ГД и перечислил организации, с которыми коммунисты готовы формировать широкий народный левопатриотический фронт. Это движения и организации "Дети войны" и ЛКСМ РФ, Левый фронт и "Женский союз - "Надежда России", "Русский Лад", РУСО и "Образование - для всех", Союз советских офицеров и Движение в поддержку Армии, перечислил лидер.

Объявил он и ряд предложений КПРФ. По словам политика, компартия обратилась к правительству с идеей временно освободить россиян от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам. Также среди инициатив партии - компенсационные выплаты россиянам, потерявшим работу, отказ от пенсионной реформы и увеличение прожиточного минимума до 25 тысяч рублей.