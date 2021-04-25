Продюсеры культового для Америки мультсериала "Симпсоны" отобрали очередную роль у актера Хэнка Азариа за несоответствие сексуальной ориентации персонажа. Азариа на протяжении 18 лет озвучивал персонажа-гея по имени Хулио, и претензий к качеству его работы не было, но нашелся другой изъян: сам актер - не гей. Теперь его место займет актер Тони Родригес - он, как и Хулио, имеет кубинские корни и открыто заявляет о гомосексуальной ориентации.

Персонаж Хулио говорил голосом Хэнка Азариа 18 лет. Но продюсеры решили, что эта роль - не для белого актера традиционной ориентации. Фото: 20th Century Fox Animation/Gettyimages

Это решение - наглядное доказательство того, что адепты прогрессивных ценностей не намерены ограничиваться BLM-активизмом и расовыми вопросами. В прошлом году в охватившем Америку раже борьбы с расовой дискриминацией продюсеры "Симпсонов", как и многих других шоу и сериалов, решили, что белым актерам теперь запрещено озвучивать "цветных" персонажей.

Азариа по меркам сегодняшнего Голливуда слишком уж прост - белый американец с традиционной сексуальной ориентацией. Под давлением насаждаемой "новой этики" он уже отказался от нескольких персонажей сериала, которые говорили его голосом с первых сезонов в конце 1980-х. Среди них - торговец-индус Апу и его темнокожий приятель Карл. Недавно в эфире подкаста Armchair Expert Азариа даже извинился за то, что озвучивал Апу, тем самым ответив активистам, обвинявшим его в насаждении стереотипов об индусах. "Если персонаж является индусом, латиноамериканцем или чернокожим, то пусть его озвучивает соответствующий актер, - считает Азариа. - Это более естественно, они привносят опыт своей культуры".

Для мира творчества такие искусственные фильтры по цвету кожи или сексуальной ориентации выглядят странными. Другой белый актер озвучки из "Симпсонов" Гарри Ширер, также лишившийся темнокожего персонажа, в эфире Times Radio не без оснований ставил под сомнение эту охватившую телеиндустрию моду: "В этом и есть работа актера - играть кого-то, кем ты не являешься. Это определение этой профессии".

Создатель "Симпсонов" Мэтт Гроунинг тоже не согласен: "Все наши актеры озвучивают по несколько персонажей, никто искусственно ограничений здесь не создавал".

Запевалы охватившей Америку прогрессивной революции действительно нередко действуют по принципу "клин клином": вместо стирания барьеров по расовому или половому признаку вводят новые, теперь уже для белых американцев, которые должны отойти в сторону в качестве искупления вины за расовые предрассудки своих предков. Будь то актерские роли, места в советах директоров крупных компаний или даже портфели министров - белым запросто могут отказать, если уже набранный состав недостаточно разнообразен по расовому признаку. Ставить такие квоты под сомнение - верный путь получить "черную метку" в карьере.

Постоянная "промывка мозгов" на эту тему дошла до того, что белые американцы, как и Азариа, подчас сами добровольно отказываются переходить дорогу согражданам с другим цветом кожи, даже когда в профессиональном плане вопросов к ним нет. Ведь даже пришедший на смену Родригес признавал, что Азарио великолепно справлялся с озвучкой Хулио.

Между тем

Под почтовым колпаком

Правоохранительное подразделение почтовой службы США ведет слежку за постами американцев в социальных сетях. Как сообщает портал Yahoo News со ссылкой на особый документ, аналитики почты мониторят "подстрекательские" публикации, посвященные планированию и проведению протестов, а затем передают эту информацию госструктурам. Инициатива получила название "Программа скрытых операций в интернете". Эта программа почтовой службы вызвала удивление и негодование у многих юристов. "Если люди, за которыми они наблюдают, осуществляют или планируют преступную деятельность, это должно входить в компетенцию ФБР. Если они имеют дело с законно охраняемыми высказываниями, даже если эти высказывания одиозны или предосудительны, то их мониторинг на таком основании вызывает серьезное беспокойство на предмет соответствия конституции", - цитирует Yahoo News Рейчел Левинсон-Уолдман, замдиректора Центра Бреннана по вопросам свободы правосудия и национальной безопасности.

Подготовила Диана Ковалева