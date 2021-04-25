Эксперты утверждают, что за символическим жестом Байдена стоит очевидное стремление Вашингтона наказать Анкару за ее отказ следовать внешнеполитическим курсом США. Власти Турции подвергались публичному давлению за покупку российских ракетных систем С-400. США исключили Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35 - несколько дней назад Анкара получила официальное уведомление на этот счет. Признание Байденом геноцида армян стало для Турции еще одним свидетельством недружественной политики США, несмотря на формальное решение Байдена заранее предупредить о содержании своей речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе", - прокомментировали ситуацию в МИД Турции. Там призвали Вашингтон "исправить эту серьезную ошибку, которая не служит никакой иной цели, кроме как удовлетворить определенные политические круги". Послу США в Анкаре было заявлено о неприемлемости подобных заявлений. Как в дальнейшем будут складываться отношения Анкары и Вашингтона, станет ясно после саммита НАТО, который пройдет в июне. Предположительно, на полях саммита лидеры США и Турции смогут встретиться лично.
Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку со своего поста. На этот шаг он пошел ради проведения в республике досрочных парламентских выборов. До этого момента Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства. По словам премьера, решение об отставке он принял по договоренности с президентом и политическими силами. Незадолго до этого Пашинян направил письмо Байдену с признательностью за его слова о геноциде армян.