Президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, совершенные в начале XX века в Османской империи. Он стал первым американским лидером, сделавшим это. Все его предшественники, несмотря на даваемые ими обещания, так и не решились на этот шаг. Ради сохранения хороших отношений с Турцией администрация президента Дональда Трампа даже отклонила резолюции, принятые в 2019 году в сенате и палате представителей конгресса США, признававшие геноцид армян. "Каждый год мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства ", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Признание Байденом геноцида армян стало для Турции еще одним свидетельством недружественной политики США

Эксперты утверждают, что за символическим жестом Байдена стоит очевидное стремление Вашингтона наказать Анкару за ее отказ следовать внешнеполитическим курсом США. Власти Турции подвергались публичному давлению за покупку российских ракетных систем С-400. США исключили Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35 - несколько дней назад Анкара получила официальное уведомление на этот счет. Признание Байденом геноцида армян стало для Турции еще одним свидетельством недружественной политики США, несмотря на формальное решение Байдена заранее предупредить о содержании своей речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе", - прокомментировали ситуацию в МИД Турции. Там призвали Вашингтон "исправить эту серьезную ошибку, которая не служит никакой иной цели, кроме как удовлетворить определенные политические круги". Послу США в Анкаре было заявлено о неприемлемости подобных заявлений. Как в дальнейшем будут складываться отношения Анкары и Вашингтона, станет ясно после саммита НАТО, который пройдет в июне. Предположительно, на полях саммита лидеры США и Турции смогут встретиться лично.

Между тем

Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку со своего поста. На этот шаг он пошел ради проведения в республике досрочных парламентских выборов. До этого момента Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства. По словам премьера, решение об отставке он принял по договоренности с президентом и политическими силами. Незадолго до этого Пашинян направил письмо Байдену с признательностью за его слова о геноциде армян.