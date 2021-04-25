Четверть века назад был создан Каспийский Трубопроводный Консорциум

Каспийский Трубопроводный Консорциум в нынешнем году отмечает 25-летие. Об истории, сегодняшнем дне и планах развития компании "Российской газете" рассказывает генеральный директор АО "КТК-Р" Николай Горбань.

Николай Николаевич, какова структура КТК, какие цели и задачи у компании?

Николай Горбань: В этом году трубопровод КТК готов к транспортировке 67,5 миллиона тонн нефти. Фото: Пресс-служба КТК

Николай Горбань: Каспийский Трубопроводный Консорциум - международная компания, занимающаяся транспортировкой нефти, добываемой на казахстанских и российских месторождениях Каспийского бассейна. Построенный в начале 2000 годов, трубопровод длиной 1511 километров берет начало на месторождении Тенгиз, проходит по Атырауской области Республики Казахстан, далее по четырем регионам Российской Федерации - Астраханской области, Республике Калмыкия, Ставропольскому и Краснодарскому краям. Нефтепровод ведет на берег Черного моря, где на Морском терминале под Новороссийском нефть отгружается на танкеры и экспортируется во многие страны мира. Перекачку нефти по трубопроводу осуществляют 15 нефтеперекачивающих станций (НПС).

Какие компании поставляют нефть в трубопроводную систему Консорциума?

Николай Горбань: На сегодня у нас более 10 грузоотправителей. Это компании "Тенгизшевройл", "Эксон Мобил", "Шелл", "ЛУКОЙЛ" и другие. Часть из них "подключена" к нашей трубопроводной системе на различных станциях маршрута. Первая станция по маршруту трубопровода называется "Тенгиз", она принимает нефть одноименного месторождения. На НПС "Атырау" мы принимаем нефть Кашаганского и Карачаганакского месторождений. На НПС "Комсомольская" в трубопроводную систему КТК поступает нефть с месторождения имени Филановского. НПС "Кропоткинская" также принимает углеводородное сырье российских месторождений. Все станции, где осуществляется прием нефти, оснащены резервуарными парками для ее хранения. Самый большой наш резервуарный парк объемом миллион тонн расположен на территории Морского терминала.

От какого события Каспийский Трубопроводный Консорциум отсчитывает свой 25-летний юбилей?

Николай Горбань: В этом году мы отмечаем 25 лет со дня подписания Договора акционеров. Это документ, датированный 6 декабря 1996 года, сформировал компанию в ее современном виде. Также в 2021 году исполняется 20 лет с начала заполнения трубопроводной системы КТК нефтью месторождения Тенгиз, и 20 лет с момента загрузки первого танкера на Морском терминале КТК в Новороссийске.

В 2023 году пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до 80 миллионов тонн

Какой сорт нефти транспортирует КТК, как он котируется на международном рынке?

Николай Горбань: Наш сорт называется "Смесь КТК", он же CPC Blend. Это низкосернистая легкая нефть плотностью 46,2-46,7 градуса API, с массовой долей серы 0,54-0,56 процента. Состав нефти, входящей в корзину смеси, в последние несколько лет достаточно постоянен. Наша нефть пользуется спросом во многих странах мира.

Какова пропускная способность трубопровода КТК сегодня, как она менялась на протяжении истории компании?

Николай Горбань: На первоочередную проектную мощность - 28,2 миллиона тонн нефти в год - Консорциум вышел в середине 2004 года. В декабре 2009 года стартовал Проект расширения пропускной способности магистрального трубопровода КТК. Он был успешно завершен в 2018 году, и сегодня пропускная способность нашего нефтепровода составляет 67 миллионов тонн нефти в год.

В мае 2019 года КТК начал реализацию Программы устранения узких мест (ПУУМ). По ее завершении в 2023 году пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до 80 миллионов тонн нефти в год.

Благодаря чему повышается пропускная способность нефтепровода?

Николай Горбань: В рамках Проекта расширения мы построили и ввели в эксплуатацию на маршруте новые НПС, что позволило повысить объем прокачки. Также было увеличено количество выносных причальных устройств (ВПУ), с которых производится отгрузка нефти на танкеры. В рамках ПУУМ мы модернизируем трубопроводную систему внедрением частотно-регулируемых приводов для перекачивающей техники и рядом других решений. К примеру, создание на Морском терминале нового узла коммерческого учета нефти (СИКН) даст возможность загружать танкеры одновременно с трех ВПУ.

Какова политика компании в сфере экологии?

Николай Горбань: Политика компании в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды относит к приоритетным задачам снижение воздействия на природу при работе производственных объектов. Такой подход внедрялся на этапе проектирования, был реализован в ходе строительства и продолжает действовать в ходе эксплуатации нефтепроводной системы. Соблюдать высокие стандарты в области экологии нам помогают рациональное потребление природных ресурсов, использование самых передовых технологий, квалифицированный менеджмент производственной деятельности и ответственное отношение каждого члена нашего большого коллектива.

На объектах КТК установлены резервуары для хранения нефти с плавающими крышами, что снижает выбросы паровой фракции углеводородов на 90 процентов. Для контроля герметичности резервуаров и линейной части нефтепровода используется современная автоматическая система SСADA, в доли секунды реагирующая на любые изменения в работе нефтеперекачивающего оборудования. Для проверки готовности техники и персонала к аварийным ситуациям на всех объектах регулярно проводятся полевые учения.

Все элементы инфраструктуры КТК регулярно проходят производственно-экологический контроль (ПЭК) на соответствие состава воздуха и воды законодательным нормативам. Данные ПЭК предоставляются в Минприроды России, Роспотребнадзор и находятся в открытом доступе на веб-сайте компании. Следует отметить, что за время работы КТК экологические нормативы ни разу нарушены не были.

Помимо оптимизации производственной деятельности мы также реализуем ряд программ по сохранению и увеличению биоразнообразия в регионах присутствия. В Казахстане и Калмыкии Консорциум заботится о "краснокнижной" популяции сайгаков, в Астраханской области совместно с НИИ рыбного хозяйства мы растим осетров, на Ставрополье повышаем поголовье пятнистых и благородных оленей. Наша программа "Сохраним природу родного края" предусматривает не только заботу о флоре и фауне, но также ставит просветительские цели, вовлекая в экопроекты подрастающее поколение.

Какие еще социальные проекты КТК реализует в регионах присутствия?

Николай Горбань: КТК поддерживает медицину, образование, культуру, детский спорт. Мы строим и оснащаем современным оборудованием детские сады, школы, больницы, культурно-образовательные центры. Выделяем средства на новый транспорт - школьные и городские автобусы, автомобили скорой медицинской помощи. Ежегодно вручаем подарки в рамках акций "КТК - первоклассникам", "КТК - ветеранам", "Новогодние и рождественские праздники вместе с КТК".

Как скорректировала работу КТК прошлогодняя вспышка инфекции?

Николай Горбань: Профиль нашей компании - транспортировка нефти, и ее объемы в "коронавирусном" 2020 году предсказуемо сократились у всех подобных предприятий. У нас снижение было не очень большим - около 7 процентов, а основной причиной стали ограничения ОПЕК+, в связи с которыми наши грузоотправители сокращали добычу. Известно, что спрос на нефть снизился во всем мире по объективным причинам: стало значительно меньше транспортных перевозок. Но простоев у КТК не было, трубопровод останавливался только для планового обслуживания.

А условия работы на объектах менялись? Четыре региона в России и одна область в Казахстане - в каждом из них ведь была разная динамика распространения вируса?

Николай Горбань: В каждой республике, области, крае, работа объектов Консорциума строилась в соответствии с реальной статистикой заболеваемости и соответствующими требованиями, установленными властью и медициной. Наши НПС в зависимости от ситуации переходили со сменного режима на вахтовый, персонал выводился на удаленную работу, в организованном порядке принимались обсервационные меры, производилось обследование и вакцинация. Комплекс своевременно принятых мер позволил нам работать и безостановочно, и безопасно.

Какие планы у КТК на 2021 год и в среднесрочной перспективе?

Николай Горбань: В этом году мы готовы к транспортировке в объеме максимальной пропускной способности нефтепровода: 67,5 миллиона тонн. Наполнение "трубы" в таком объеме зависит от наших грузоотправителей. Одновременно начинается строительная фаза ПУУМ: подрядные организации в марте приступили к работе на НПС и Морском терминале КТК.

Если наши "грузовые" итоги к юбилейному году выглядят как 705 миллионов тонн нефти и 6647 танкеров, то итоги в области промбезопасности - свыше 27 миллионов часов без регистрируемых травм и происшествий и около 80 миллионов км пробега автотранспорта без регистрируемых ДТП. В течение трех последних лет компания демонстрирует нулевые показатели травматизма, эффективными мерами выполнения этой задачи служат внедренные культура безопасного производства, пропаганда осознанной безопасности, Жизненно Важные Правила КТК. Мы стараемся создавать и поддерживать максимально удобные и безопасные условия труда, понимая, что главный капитал компании - это люди.