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Рубрика: В мире

Число жертв пожара в больнице Багдада выросло до 23

Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в Багдаде в результате пожара в больнице, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканала Sky News Arabiya.

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Ранее информационный портал "Багдад аль-яум" сообщал о 21 погибшем и 40 пострадавших, пишет РИА Новости. По данным телеканала, ссылающегося на медицинские источники, причиной возгорания послужил взрыв баллона с кислородом. Большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.

Эпицентром взрыва стало хранилище с кислородом. После - вспыхнул сильный пожар. Прибывшие спасатели приступили к эвакуации пациентов и персонала, а также к ликвидации огня.

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