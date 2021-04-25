Число жертв пожара в больнице Багдада выросло до 23

Двадцать три человека погибли и десятки пострадали в Багдаде в результате пожара в больнице, предназначенной для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеканала Sky News Arabiya.

Ранее информационный портал "Багдад аль-яум" сообщал о 21 погибшем и 40 пострадавших, пишет РИА Новости. По данным телеканала, ссылающегося на медицинские источники, причиной возгорания послужил взрыв баллона с кислородом. Большинство смертей вызваны отравлением угарным газом.

Эпицентром взрыва стало хранилище с кислородом. После - вспыхнул сильный пожар. Прибывшие спасатели приступили к эвакуации пациентов и персонала, а также к ликвидации огня.