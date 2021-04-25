Согласно планам Минэнерго России, к 2024 году 40 процентов ключевых предприятий ТЭК должны использовать цифровые технологии и платформенные решения.

А рост цен за электроэнергию с 2022 года не должен превышать инфляцию. Цифровизация сводит к минимуму количество аварий, а значит, помогает избегать дорогостоящего ремонта и повышать тарифы для потребителя.

Исследование Roland Berger говорит, что большинство энергетических компаний в мире начали цифровую трансформацию три-пять лет назад. Но, например, Германия начала системную трансформацию сектора 20 лет назад, включая запуск инициатив в области цифровизации. При этом ни одна страна еще не завершила процесс. Интернет вещей и Искусственный интеллект - самые распространенные цифровые технологии, которые внедряют или пилотируют в большинстве стран. Отдельные пилотные проекты по внедрению "цифры" в мире позволили сократить операционные затраты на ремонты на 7 процентов, затраты на производственный персонал до 6 процентов, дали рост выручки в 2-3 процента.

В России цифровизация следует мировым трендам. По мнению экспертов, пока сложно оценить эффект цифровизации ТЭК в масштабах отрасли. На это нужно еще 3-4 года. В энергетике у предприятий разный уровень технологической зрелости, ИТ-ландшафт и разный бюджет на цифровизацию.

"Основная проблема - отсутствие стандартов цифровой трансформации в генерирующих компаниях. Каждое предприятие понимает цифровизацию по-своему и в итоге все они трансформируются неравномерно", - говорит Алексей Борисов, директор по отраслевым решениям компании КРОК в энергетике.

Оцифровка контактов с клиентом сокращает сроки обработки заявок на техприсоединение

Прежде всего "цифра" позволяет не поднимать тарифы на передачу энергии и ее цену для потребителя. Снижается риск внепланового отключения электроэнергии - это тоже очевидный плюс для потребителя. Машинное зрение видит дефекты в оборудовании лучше любого механика. К 2024 году продолжительность перерывов электроснабжения должна сократиться на 5 процентов, количество аварий в сетях снизится на 20 процентов.

"Инструменты предиктивного анализа предсказывают выход оборудования из строя и предотвращают аварийные ситуации. Всегда есть возможность не ждать поломки определенного узла, а точно знать, в какой момент следует провести ремонт и замену деталей", - говорит Алексей Рыжов, генеральный директор Dassault Systèmes в России и СНГ.

Еще цифровизация повышает качество обслуживания конечных потребителей. Например, чат-боты сокращают время обработки заявок, цифровые продукты для сбора и анализа данных позволяют детализировать энергопотребление и мгновенно произвести перерасчет. Оцифровка всех контактов с клиентом сокращает сроки обработки заявок на техническое присоединение, абоненты могут корректировать свой тариф в режиме онлайн, передавать показания приборов учета удаленно.

В западных странах пошли дальше. Сбытовые компании трансформируются в сервисные с множеством услуг. Например, американская FirstEnergy Solutions на базе цифровых решений построила маркетплейс. Компания отметила рост выручки благодаря дополнительным сервисам, увеличению количества интернет-покупок потребителями.

"Самый консервативный сегмент ТЭК - угольная промышленность, но и там уже внедряются инновационные решения. Например, для контроля физического состояния сотрудников в шахтах используют "умные" каски. Они управляются единым вычислительным центром", - говорит Александр Таскаев, директор департамента интеллектуальных систем автоматизации ­САТЕЛ.

7 процентов составляет в среднем сокращение затрат на ремонт энергосетей после их цифровизации

Технология Orange Business Services на одном из угольных предприятий России позволила минимизировать уровень смешивания разных сортов угля. Это значительно повысило качество отгружаемой продукции.

По оценкам Deloitte, в мировом масштабе ТЭК - наименее цифровизованная область, и этому существует объяснение. Отрасль консервативна, каждый из объектов топливно-энергетического комплекса - это потенциально опасное предприятие и на них с большой осторожностью относятся к новым технологиям. Однако чем больше опыта использования решений накапливается в смежных отраслях, тем более охотнее их внедряют в ТЭК.

"Мы прогнозируем появление все большего количества цифровых контроллеров всех направлений, отказ от привычных измерительных приборов, переход к цифровым трансформаторам, что позволит компаниям обрабатывать большие объемы информации по всем направлениям деятельности - от анализа состояния оборудования до поведения клиентов при оплате долга", - говорит Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

В ближайшем будущем датчик перестанет быть только измерителем, а начнет оцифровывать, анализировать и передавать уже обработанную информацию при помощи беспроводных технологий на верхний уровень.

У цифровизации есть долгосрочные и краткосрочные перспективы. В краткосрочной перспективе важно уделять внимание тем технологиям, которые способны принести быстрый эффект. К ним относятся: роботизация бизнес-процессов, IoT, иммерсивные технологии, Big Data, а также готовые цифровые платформы. По оценкам КРОК, такие решения были внедрены или пропилотированы примерно в 20 процентах крупных компаний.