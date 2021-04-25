Диетолог оценил мнение о вреде яиц

Яйца могут оказаться не настолько вредным продуктом, как считали раньше некоторые специалисты.

Об этом телеканалу "Звезда" рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

По его словам яйца содержат белок, фосфолипиды и жирорастворимые витамины, полезные для организма.

"Яйца богаты витамином А, витамином D, причем витамин D не так часто присутствует в наземной пище, его больше в пище в морской, рыбе и так далее... B6 тоже имеется, B12", - перечисляет эксперт.

При этом существует распространенная точка зрения о том, что из-за содержания холестерина яйца могут влиять на развитию атеросклероза. Однако, как отмечает Михаил Гинзбург, появились данные о том, что пищевой холестерин "практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови". Эксперт добавил, что организм использует холестерин для синтеза желчных кислот, некоторых гормонов и витамина D.

Михаил Гинзбург считает, что многим яйца можно потреблять пять раз в неделю как повседневную пищу.

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