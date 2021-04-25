Эксперт рассказала, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями

Новости

Под Екатеринбургом возобновили движение транспорта после обрушения моста 07:56
Чукотку в конце апреля ждут аномально теплые дни 07:19
СМИ: В мире сделано более миллиарда прививок от COVID-19 07:01
Полицейские убили шесть человек за 24 часа после приговора Шовину 05:51
В Праге проанонсировали "необычную" речь Земана 04:48
Перечислены неочевидные факторы развития инфаркта 04:27
В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту убийства главы УФСИН 03:11
Джокович назвал игру Карацева феноменальной 03:11
Число жертв пожара в больнице Багдада выросло до 23 02:25
Карацев прокомментировал победу над Джоковичем в Белграде 02:05
Фанаты "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США на акции протеста 01:44
Вильфанд предупредил об аномальных холодах на майские праздники 01:31
Карацев сыграет с Берреттини в финале турнира в Белграде 01:26
В Багдаде при взрыве в больнице погибли более 20 человек 00:38
Иноагентам могут запретить вести просветительскую деятельность 24.04.2021
В Испании мужчину арестовали после заражения коронавирусом 22 человек 24.04.2021
Прокуратура проверит обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна в Химках 24.04.2021
Бастрыкин проконтролирует дело об отравлении школьников в бассейне 24.04.2021
Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян 24.04.2021
В Екатеринбурге упал пешеходный мост 24.04.2021
Пять человек расстреляны на знаменитой улице Бурбон в Новом Орлеане 24.04.2021
Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей, пришедших на субботник 24.04.2021
Мясников рассказал, через какое время после COVID-19 можно делать операцию 24.04.2021
Митрополит Иларион: Надеюсь, что богослужения на Пасху пройдут без ограничений 24.04.2021
Турция отвергла заявление Джо Байдена о признании геноцида армян 24.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказала, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями

Текст: Ольга Игнатов
Многие россияне заранее оформили отпуск на четыре дня - с четвертого по седьмое мая, для того, чтобы продлить майские праздники. Но теперь, по указу президента, россияне и так будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно, а дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мало кто теперь готов тратить столько выходных дней на очередной отпуск, когда можно просто использовать эти дни, как выходные, а взять отпуск в рабочие дни. Что можно сделать в этой ситуации?

Фото: iStock
Как россияне проведут майские праздники, показал рейтинг их покупок

"Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем", - рассказала "Российской газете" Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала".

Нерабочие дни - это не праздничные. У них особенный статус. Годом ранее Минтруд и Роструд разъясняли, что нерабочие дни включаются в число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной. И если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса. Самое разумное - попробовать договориться со своим начальником и по взаимному согласию работодателя и работника перенести отпуск.

Экономика Работа Экономика Работа Занятость Общество Ежедневник Праздники Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Все о выходных и праздниках

Главное сегодня

Президент Чехии выступит в воскресенье с чрезвычайным обращением
Байден официально признал геноцид армян в Османской империи
Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС
В Забайкалье во время охоты убили главу регионального ФСИН
Эксперт рассказал, что будет с зарплатой в нерабочие дни
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего