Эксперт рассказала, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями

Многие россияне заранее оформили отпуск на четыре дня - с четвертого по седьмое мая, для того, чтобы продлить майские праздники. Но теперь, по указу президента, россияне и так будут отдыхать с 1 по 11 мая включительно, а дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими.

Мало кто теперь готов тратить столько выходных дней на очередной отпуск, когда можно просто использовать эти дни, как выходные, а взять отпуск в рабочие дни. Что можно сделать в этой ситуации?

"Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем", - рассказала "Российской газете" Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала".

Нерабочие дни - это не праздничные. У них особенный статус. Годом ранее Минтруд и Роструд разъясняли, что нерабочие дни включаются в число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной. И если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса. Самое разумное - попробовать договориться со своим начальником и по взаимному согласию работодателя и работника перенести отпуск.