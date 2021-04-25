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Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самые выгодные вакансии для студентов

Текст: Алексей Дуэль

Самые денежные вакансии для студентов - хостес и официант. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Работа.ру", передает ТАСС. Далее по рейтингу доходности расположились мастер по ремонту компьютеров, медсестра, менеджер по продажам и даже упаковщик пончиков.

Фото: iStock
Названы самые востребованные вакансии в российских городах

"Обычно эти вакансии не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой, - отмечают аналитики. - Высокую зарплату специалисты без опыта работы могут получать в сфере обслуживания. Например, хостес в Москве может зарабатывать до 200 тыс. рублей в месяц".

Официант в Сочи может претендовать на ежемесячный доход в пределах 150-180 тысяч рублей, а в Перми начинающий мастер по ремонту компьютеров будет зарабатывать до 100 тысяч рублей. В Петербурге для медсестре есть предложения от общественной организации с доходом до 150 тысяч рублей в месяц, в Екатеринбурге менеджеру по продажам готовы платить до 100 тыс. рублей, а упаковщику пончиков - до 95 тысяч рублей в месяц.

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