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25.04.2021 19:50
Рубрика: Экономика

Автоперевозки набирают скорость

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Покупатели товаров через интернет станут получать свои заказы быстрее. Рынок грузовой автологистики в России в среднем будет расти на 5-6% ежегодно, прогнозируют эксперты. Но перевозка сборных грузов, которые зачастую составляют товары e-commerce (электронной торговли), вырастет сразу на 9-11% в год.

К 2025 году рынок автологистики в России достигнет 1,3 трлн рублей, отмечают в компании VEB Ventures. Грузооборот, по предварительным оценкам, вырастет с 330 млрд тонно-километров в 2020 году до 370 млрд. Выиграют предприятия, ожидающие товар для продажи или сырье, материалы для производства, а также индивидуальные потребители, заказывающие одежду, обувь, мебель, бытовую технику и другие товары через интернет. Развитие грузовых автоперевозок положительно скажется и на транзитных перевозках. Небольшую часть грузов между Европой и Азией перевозят на автомобилях.

Вырастут ли тарифы на автоперевозки грузов

Сегмент перевозки полностью загруженным транспортом (FTL) сейчас составляет около 73% рынка. Он будет расти примерно на 5% в год на фоне стабилизации экономической обстановки. Подтолкнет развитие автологистики умеренный рост в грузообразующих отраслях, прежде всего в розничной торговле, сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.

Перевозка сборных грузов (LTL) пока занимает только 17% рынка. Зато расти этот сегмент, как ожидается, будет опережающими темпами. Стимулирует рост интернет-торговля. Среди других факторов эксперты называют постепенное уменьшение объемов перевозимых грузов в одной доставке, территориальную экспансию торговых сетей и снижение издержек за счет объединении грузов разных отправителей.

Те же тенденции подтверждает оператор государственной системы "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные Системы". По итогам I квартала 2021 года общий пробег грузовиков по федеральным трассам сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Но при этом на 2% выросла экономическая активность у перевозчиков сборных грузов, говорит генеральный директор компании Антон Замков. Пробег вырос у компаний из ретейла, производства сельхозпродукции и почтовой деятельности. В результате, как ожидается, к декабрю 2021 года рынок полностью отыграет "ковидные" потери.

Стимулировать рост перевозок будет постепенное увеличение их средней дальности. За последние 20 лет дальность перевозки тонны груза в стране увеличилась с 26 до 45 км. Если раньше автотранспортом возили грузы максимум на 950 км, то теперь дальность выросла до 2100 км, говорят эксперты.

Также способствовать развитию грузовых автоперевозок будут инициативы Федеральной налоговой службы (ФНС) по "обелению" рынка. Для ускоренного развития автологистики в России нужно дальше повышать эффективность перевозок и прозрачность рынка, отмечают в отрасли. Автологистические компании продолжат укрупняться, чтобы сохранить конкурентные преимущества. Будет расти конкуренция в области цены, качества и надежности услуг, замечает генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. Перевозчикам придется увеличивать расходы на автоматизацию и цифровизацию бизнес-процессов.

Рост грузовых автоперевозок стимулирует повышение прозрачности рынка и уход посредников

"До сих пор все организуется таким образом, что первые роли отдаются многочисленным посредникам, деятельность которых часто спекулятивна. Эта проблема решается по мере развития цифровых платформ. Технологии обеспечивают справедливое и прозрачное распределение потоков между грузоотправителем и конечным перевозчиком", - говорит генеральный директор компании Deliver Данил Рудаков.

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Для развития автоперевозок, в том числе транзитных, необходимо внедрять полноценный электронный документооборот для обмена данными между бизнес-платформами и государственными системами, добавляют в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Это поможет очистить рынок от посредников.

Сейчас посредники стремятся ради экономии отправить грузы с перевесом, а ответственность несет перевозчик. Но транспортные компании соглашаются работать с нарушениями ради получения заказа. Обеление рынка приведет к тому, что грузоотправители будут нести ответственность за оформление сопроводительных документов, говорит президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. Неверно оформленные документы приведут к проверкам ФНС. В результате посредники станут заключать контракты по тем же правилам, по которым работают компании, не допускающие нарушений.

Экономика Транспорт

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