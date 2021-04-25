Экспортеров освободят от репатриации валютной выручки

Экспортеры несырьевой продукции смогут больше не беспокоиться о возврате валютной выручки. Согласно подготовленному Минфином законопроекту, они смогут зачислять выручку на счета любых банков за рубежом, а не только на счета так называемых уполномоченных банков.

Репатриация и излишние требования к зарубежным счетам препятствуют выходу российского бизнеса на зарубежные рынки и не способствуют наращиванию несырьевого экспорта, считает глава минфина Антон Силуанов. Кроме того, действующая норма валютного законодательства существенно увеличивает транзакционные издержки компаний, а в некоторых случаях ведет к неправомерной уплате штрафов. Поэтому государство в последние годы планомерно идет к либерализации валютной выручки, отметил министр.

В 2020 году отменено требование о возврате валютной выручки для рублевых контрактов, напомнили в Российском экспортном центре (РЭЦ). Новый законопроект предусматривает такое смягчение и для контрактов в валюте. Закон, предполагается, вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Экспортеры несырьевой продукции смогут просто зачислить деньги на счет за рубежом и пользоваться ими по своему усмотрению, пояснила глава РЭЦ Вероника Никишина. По ее словам, это особенно важно для развития электронной торговли, поскольку все маркетплейсы осуществляют оплату товаров через иностранные платежные системы.

С ней согласна Оксана Курочкина, управляющий партнер компании "Право для бизнеса". "В настоящее время большинство маркетплейсов проводят оплату товаров через сиcтемы PayPal, Payoneer и подобные системы быстрых платежей. С точки зрения российского законодательства о валютном контроле подобное является нарушением, однако при переводе экспортером денежных средств в уполномоченный российский банк в течение 45 дней наказания за нарушение не будет", - рассказала она. Новый законопроект предусматривает, что подобная сложность будет устранена.

При этом отмена репатриации не коснется договоров, предоставляющих займы в иностранной валюте, а также внешнеторговых договоров, в рамках которых произведены авансовые платежи нерезидентам в иностранной валюте, уточнили в минфине. Это важно для борьбы с нелегальным выводом средств за рубеж.

От новой меры по смягчению валютного законодательства выиграет электронная торговля: практически все маркет-плейсы используют для расчетов иностранные платежные системы

Новый законопроект - часть программы по смягчению валютного законодательства, которая предусмотрена нацпроектом "Международная кооперация и экспорт". В прошлом году государство повысило суммы, за невозврат которых полагалось уголовное наказание (от 100 млн рублей вместо 9 млн рублей). А с конца июля 2020 года значительно уменьшились административные штрафы за невозврат выручки или просрочку. Если раньше штрафы составляли до 75-100% от незачислений валютной выручки, то теперь их размер составляет 3-10% по договорам в рублях и до 5-30% по договорам в валюте. Предупреждение во многих случаях заменило штраф, а для контрактов до 200 тысяч рублей ответственность вообще не предусмотрена.