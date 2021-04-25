Еврокомиссия подаст в суд на компанию AstraZeneca из-за срыва поставок вакцины от коронавируса. Соглашение с британо-шведской фармкомпанией AstraZeneca о поставках препарата Еврокомиссия подписала еще в августе прошлого года. Но в январе компания признала, что не может поставить в страны союза то количество доз, которое оговаривалось в документе. В первом квартале текущего года вместо 100 миллионов доз было поставлено 30 миллионов, что усложнило проведение вакцинации в странах ЕС. Кроме того, к концу второго квартала этого года AstraZeneca планировала поставить в Европу около 70 из 300 миллионов доз, оговоренных в контракте.

В марте Еврокомиссия направила компании уведомление об урегулировании спора, спустя 20 дней после которого стороны должны были попытаться прийти к соглашению. Но, судя по тому, что решено обратиться в суд, это не помогло. "Речь идет о гражданском иске в бельгийском суде, - рассказал собеседник "РГ" в структурах ЕС. - Договор ЕС с AstraZeneca подписан в рамках законодательства Бельгии, и в нем прямо указано, что, в случае если конфликт не удастся разрешить путем переговоров, дальнейшее рассмотрение будет осуществляется под исключительной юрисдикцией брюссельских судов. Это не первый такой случай, просто предыдущие процессы не привлекали такого внимания общественности".

И именно бельгийское право в данном случае дает британо-шведской фармацевтической компании небольшое преимущество. Дело в том, что в договоре нет жесткого обязательства осуществить поставки именно этого количества вакцины. В нем AstraZeneca лишь обязуется предпринять "максимальные разумные усилия" в этом направлении. А это, согласно бельгийскому гражданскому законодательству, может считаться не "обещанием результата", а "обещанием усилий".