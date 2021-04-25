В марте Еврокомиссия направила компании уведомление об урегулировании спора, спустя 20 дней после которого стороны должны были попытаться прийти к соглашению. Но, судя по тому, что решено обратиться в суд, это не помогло. "Речь идет о гражданском иске в бельгийском суде, - рассказал собеседник "РГ" в структурах ЕС. - Договор ЕС с AstraZeneca подписан в рамках законодательства Бельгии, и в нем прямо указано, что, в случае если конфликт не удастся разрешить путем переговоров, дальнейшее рассмотрение будет осуществляется под исключительной юрисдикцией брюссельских судов. Это не первый такой случай, просто предыдущие процессы не привлекали такого внимания общественности".
И именно бельгийское право в данном случае дает британо-шведской фармацевтической компании небольшое преимущество. Дело в том, что в договоре нет жесткого обязательства осуществить поставки именно этого количества вакцины. В нем AstraZeneca лишь обязуется предпринять "максимальные разумные усилия" в этом направлении. А это, согласно бельгийскому гражданскому законодательству, может считаться не "обещанием результата", а "обещанием усилий".