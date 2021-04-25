Глава МИД ФРГ: Германия не заинтересована в конфронтации с Россией

Германия не заинтересована в конфронтации с Россией, а наоборот, нацелена на поддержание диалога и дружественных отношений. Об этом заявил в воскресенье, 25 апреля, глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией", - сказал он в эфире телеканала ARD.

Министр назвал "хитрецами" политиков, призывающих к новым санкциям против Москвы, и выразил надежду на улучшение отношений между Западом и Россией.

"Никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт", - отметил Маас.