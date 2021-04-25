Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС

Хакеры взломали интернет-сайт Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и разместили там ложную информацию. Об этом заявили в Министерстве энергетики Беларуси.

Ранее на сайте БелАЭС появилось объявление о том, что на станции якобы может произойти авария. Авторы сообщения утверждают, что якобы являются "небезразличными сотрудниками БелАЭС", и призвали "международное сообщество" оказать давление на президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы он закрыл БелАЭС.

"Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно - сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком", - сообщает Минэнерго страны в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что сейчас сайт восстанавливают, и некоторое время он будет недоступен.

Напомним, что Белорусскую АЭС строят по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый.