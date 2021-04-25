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25.04.2021 20:21
Рубрика: Власть

Киберпрокурор

Игорь Краснов доложил сенаторам о состоянии преступности в стране
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Ежегодный доклад, с которым Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил в прошлую пятницу перед Советом Федерации, - это всегда событие и для главы надзорного ведомства, и для сенаторов.

С одной стороны, Генпрокурор должен отчитаться не только о состоянии преступности в России, но и том, что делают для борьбы с ней сами прокуроры и весь правоохранительный блок. А с другой стороны, сенаторы, выслушав доклад, могут задать самые разные, даже каверзные и неожиданные вопросы, к которым прокурор тоже должен быть готов. Впрочем, в этом году никаких неожиданностей не случилось - Игорь Краснов за полчаса с небольшим рассказал об актуальных сферах надзора и итогах работы прокуратуры, после чего ответил на все вопросы сенаторов. В начале своего доклада Генпрокурор заметил, что в целом 2020 год стал серьезным испытанием для страны и в частности системы здравоохранения, которая выстояла благодаря предпринятым колоссальным усилиям.

Фото: ТАСС
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Но, к сожалению, по его словам, не всегда гарантированные государством и фактически выделенные средства поддержки доходили до врачей, медсестер, водителей "скорой помощи". Как заявил Краснов, прокуроры вскрыли многочисленные случаи занижения или неначисления положенных выплат. В итоге, по словам Генпрокурора, прокуроры добились перечисления 2,5 млрд рублей 86 тысячам работников медицинских учреждений. Кстати, обычным гражданам, а именно 420 тысячам, прокуроры помогли в прошлом году вернуть долги по зарплате почти на 24 млрд рублей.

Рассказал Краснов и о криминогенной обстановке в стране. По его данным, в прошлом году произошло незначительное увеличение числа зарегистрированных преступлений на 1 процент - 2 млн 40 тысяч. При этом заметно - на 14 процентов выросли тяжкие и особо тяжкие посягательства. Их число в 2020 году достигло 563 тысяч. Но вот что действительно вызвало у главы надзорного ведомства серьезную тревогу - так это угрожающий рост киберпреступлений.

За год количество преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий увеличилось на 74 процента, с 294 тысяч до 510 тысяч. По мнению Краснова, если этот процесс не остановить, то уже скоро они станут доминировать в структуре преступности - сегодня их уже 25 процентов.

За год количество преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий увеличилось на 74 процента

Как отметил глава надзорного ведомства, утекают личные данные вкладчиков банков, технически не пресекается возможность использования злоумышленниками звонков с подменных номеров, плохо работают оперативные службы. "Все это, как я уже отмечал ранее, порождает безнаказанность и в итоге провоцирует дальнейшую криминальную активность", - подытожил Краснов. В то же время глава надзорного ведомства с сожалением констатировал, что общий уровень раскрываемости преступлений за прошедший год снизился до 52 процентов. Нераскрытыми остались 963 тысячи преступлений.

Отдельно Генпрокурор коснулся и темы законности при исполнении нацпроектов. В прошлом году прокуроры вскрыли многочисленные факты незаконного расходования бюджетных денег, картельные сговоры, нарушения подрядчиками сроков исполнения работ, а заказчиками оплаты этих работ. В итоге только по материалам прокурорских проверок было возбуждено 476 уголовных дел.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура

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