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25.04.2021 23:47
Рубрика: В мире

Известный сербский ученый выразил восхищение духовным символом России

Текст: Александр Борисов
Руководитель Центра Русского географического общества (РГО) в Белграде, вице-президент Сербского географического общества Миролюб Милинчич посетил в воскресенье Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации - духовный символ нашей страны, чье строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Кроме того, ученый внимательно изучил и экспозицию музея "Дорога памяти", пройдя 1418 шагов пути от трагических событий начала войны, до триумфального входа Советской армии в Берлин. Своими впечатлениями профессор поделился с корреспондентом "Российской газеты".
Миролюб Милинчич. Фото: Александр Борисов Миролюб Милинчич. Фото: Александр Борисов
Миролюб Милинчич. Фото: Александр Борисов

"Фальсификация истории, к сожалению, до сих пор фиксируется во всех частях света, - констатировал Миролюб Милинчич. - У меня сегодня появилась возможность увидеть удивительные Храм Вооруженных Сил РФ и музей, где отражена подробная история каждого дня Великой Отечественной войны, создана максимально достоверная атмосфера событий 1941-1945 годов. Это отличный пример того, как надо противостоять фальсификаторам и их пособникам. Мое устойчивое впечатление, что подобные проекты необходимы не только для нынешнего, но и главным образом для будущих поколений".

Фото: Александр Борисов
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Ученый выразил благодарность создателям музея за экспозицию, посвященную освобождению Белграда 57-й армией 3-го Украинского фронта от фашистских захватчиков (20 октября 1944 года). Согласно обнародованным материалам министерства обороны России, "задача по освобождению Белграда была выполнена благодаря умелому взаимодействию войск Красной Армии и воинских частей Югославской армии, мастерству командиров и массовому героизму личного состава". "Жители Белграда восторженно встречали освободителей от немецко-фашистских захватчиков и с негодованием рассказывали о страшных кровавых преступлениях немцев, которые они чинили в городе, - подчеркивается в документах. - За мужество и героизм, проявленные в сражениях, Приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в освобождении Белграда, а 20 октября 1944 года в 22 часа Москва от имени Родины салютовала 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий доблестным войскам 3-го Украинского фронта и НОАЮ, освободившим столицу Югославии".

Между тем в середине февраля был опубликован указ президента Российской Федерации Владимира Путина, в соответствии с которым "За большой вклад в изучение и сохранение российского культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур народов России и Сербии" Миролюб Милинчич награжден Медалью Пушкина. Предполагается, что ее вручение состоится в День России - 12 июня - в Кремле.

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