Как ЕГЭ по биологии поможет в подготовке будущих врачей и ученых

Медицинские специальности выходят в топ: в 2021 году биология впервые обогнала по популярности физику по количеству сдающих ЕГЭ. Экзамен по биологии планируют сдавать 153 тысячи ребят. Большая часть из них будет подавать документы именно в медицинские вузы и на факультеты.

Эксперты уверены: это не просто запрос "ковидного" времени, это устойчивый тренд.

- Желание детей идти в медицину растет, а пандемия только добавила силы этому тренду, - рассуждает проректор по научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор биологических наук Денис Ребриков. - Медицина все более привлекательна для ребят по разным причинам. Это стабильная отрасль, человек с медицинским образованием будет востребован в любом случае. У нас, по статистике, и конкурс растет, и баллы ЕГЭ улучшаются.

Вот топ-5 российских медицинских вузов по качеству бюджетного приема: Сеченовский университет - средний балл ЕГЭ - 85.0, РНИМУ им. Н.И. Пирогова - 83.2, ПСПбГМУ им. им. И.П. Павлова - 82.1, СПбГПМУ - 80.9, Казанский ГМУ - 80.7. Три из них также входят в топ-20 среди всех российских вузов по качеству "внебюджета". Это значит, что во многих медицинских вузах даже на платное отделение выпускнику-троечнику уже не попасть. А ЕГЭ по биологии как раз и помогает вузам отобрать самых подготовленных абитуриентов.

- Сегодня школьная биология достаточно сбалансирована и дает общее представление о предмете. В том числе, основы анатомии и физиологии человека, некоторых медицинских знаний. Но не для всех эта профессия подходит. В медицине есть специфика, которую школьнику стоит понимать, прежде чем он пойдет на первый курс вуза, - продолжает Денис Ребриков. - Поэтому очень важна профориентация. В школах по всей стране уже несколько лет подряд открываются профильные медико-биологические классы.

По данным Минобрнауки, на будущий 2021/2022 учебный год вузам выделено более 576 тысяч мест. Из этого "котла" вузы, подведомственные Минздраву, получат 43,4 тысячи: на 20 процентов больше, чем в 2020 году. А в 2022 году прием еще увеличится. Только на одно направление - "Клиническая медицина" - выделено более 28 тысяч бюджетных мест. И это не считая других специальностей. А ведь с медициной напрямую связаны и биоинформатика и биоинженерия, вирусология, биохимия и биофизика и многие другие направления подготовки. Спрос на них тоже растет. Значит, вузам нужны самые способные ребята - не только будущие клиницисты или, скажем, хирурги, но и ученые.

- Открытия в области структуры и свойств вирусов, бактериальных инфекций, возможности использовать новейшее оборудование, которого еще 10-20 лет назад не было, - все это играет большую роль. Так, например, быстрая расшифровка генома нового коронавируса (SARS-CoV-2) позволила российским ученым в кратчайшие сроки создать вакцины и применять их на практике. И, конечно, это привлекает молодежь, - рассказала "РГ" доктор медицинских наук, завлаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д.И. Ивановского, входящего в состав ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России Елена Бурцева. - И очень важно поддерживать интерес детей. Показывать им, как естественнонаучные знания можно применить на практике для внедрения новых лекарств и вакцин, "зацепить" их интересными экспериментами.

Как рассказали "Российской газете" в Федеральном институте педагогических измерений, ЕГЭ по биологии все больше уходит в сторону практики. В нем уже появились доступные для ребят и основанные на школьной программе задания, проверяющие прикладные знания из области биотехнологии, генетики, молекулярной биологии, здорового образа жизни человека. И этот крен будет только усиливаться.

Скажем, в опубликованных для общественно-профессионального обсуждения перспективных моделях заданий выпускникам предлагается провести несложные математические расчеты на количество нуклеотидов в ДНК, найти объем крови, который "прогоняет" сердце. Решить пример на частоту мутаций у кишечной палочки, описать строение живой клетки по рисунку и назвать ее функцию, узнать тип ткани по картинке, правильно подписать кости человека на скелете. Но главное - в экзамене появились описания реальных экспериментов, которые проводили врачи и ученые - биологи. В "довесок" идут задания в контексте ветеринарии, экологии, генетики и других областей.

- ЕГЭ по биологии сдают очень разные ребята. Есть будущие психологи, экологи, врачи, ученые, - рассказал "РГ" руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для ГИА по биологии Валерьян Рохлов. - Откройте список "Профессии будущего": из 100 востребованных профессий, которые будут нужны обществу через 10 лет, где-то 30 процентов - в той или иной мере связаны с биологией - на стыке с химией, математикой, информатикой, физикой.

- Уровень требований в ЕГЭ сопоставлен со школьным образовательным стандартом и той биологией, которая будет предложена в вузах, - продолжает Валерьян Рохлов. - И выпускники, которые выбирают профессии врачей или, скажем, исследователей-биохимиков, должны быть готовы к обучению в вузе. Медицинские вузы должны понимать, что свои высокие баллы школьник получил за реальные глубокие знания, а не за воспроизведение ответов на типовые задачки.

По словам специалиста, ЕГЭ по биологии - сегодня действительно сложный экзамен, рассчитанный на хорошо подготовленных, интересующихся биологией выпускников. Но он и не должен быть простым. Потому что в будущем именно эти ребята будут каждый день отвечать за жизни людей.