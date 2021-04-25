Как Россия ускоряет перевозку товаров по суше и морю

К 2030 году Россия планирует пропускать через свои транспортные транзитные коридоры до 400 млн тонн грузов в год, около 2,5% от прогнозируемых объемов мировой торговли. Доходы от транзита могут достичь 100 млрд долларов в год, подсчитали эксперты "РГ". Это налоги в бюджет, инвестиции в строительство терминалов, дорог и средства на оплату новых рабочих мест в регионах, обслуживающих транспортные артерии. Примерно столько же российские компании зарабатывают сейчас на экспорте оружия и нефти в совокупности. Реализации планов по развитию транспортных коридоров помогут тренды мировой торговли.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Как России занять свою нишу в мировых транзитных перевозках

Сейчас в мире перевозится более 13 млрд тонн грузов в год на сумму примерно 30 трлн долларов. К 2030 году, по прогнозам Всемирной торговой организации (ВТО), объем мировой торговли вырастет на треть, то есть примерно до 17 млрд тонн грузов в год. По данным ЮНКТАД, рост мировой торговли будет замедляться.

Сказываются нарастающие противоречия, говорит заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. В созданном за последние 30 лет глобализированном мире США проиграли Китаю, который благодаря глобализации неограниченно получал капитал, технологии и теперь стал главным конкурентом Штатов. "Единственный способ для США бороться с Китаем - деглобализировать его, то есть перекрыть источники доходов за счет огромного экспорта", - говорит эксперт. А это означает переход к автаркиям, то есть к замыканию внутри субрегионов. По прогнозу Oxford Economics, к 2030 году мировые производственные центры будут перемещаться ближе к финальным рынкам сбыта.

Увеличив пропускную способность транспортных путей до 400 млн тонн в год к 2030 году, Россия получит доход от транзита грузов до 100 млрд долларов

Скажутся и ограничения существующей инфраструктуры. По данным ЮНКТАД, с 1974 по 2008 год суммарная вместимость морских контейнеровозов в мире выросла в 35 раз, до 12 млн единиц двадцатифутового эквивалента. "Глобализация была основным трендом мировой торговли с 60-х годов прошлого века и сопровождалась ростом объема морских контейнерных перевозок, увеличением количества и размера судов. Это, в частности, привело и к недавнему коллапсу в Суэцком канале, который стал для них "узок", - поясняет руководитель Международного логистического альянса ACEX Мирослав Золотарев.

В результате вырастет потребность в альтернативных маршрутах, говорят эксперты. Россия может предложить как водные трассы - Северный морской путь (СМП), так и сухопутные - БАМ и Транссиб с Востока на Запад и транспортный коридор "Север - Юг".

Сейчас по объемам транзитной перевозки лидируют БАМ и Транссиб. По этому маршруту между Азией в Европой ежегодно проходит 120 млн тонн грузов. К 2024 году поток планируется нарастить до 180 млн тонн. Но и этих мощностей будет мало с учетом растущей экономики Китая, расширения контейнерной перевозки в Европу и собственных планов России по увеличению экспорта через порты Дальнего Востока. Потому рассматривается вариант увеличения пропускной способности на Восточном полигоне к 2030 году до 260-280 млн тонн.

Сухопутный транспортный коридор "Север - Юг" сейчас обслуживает около 17 млн тонн грузов в год. К 2030 году, по прогнозу минэкономразвития, объем вырастет до 30 млн тонн в год. В этом случае российская транспортная инфраструктура может быть загружена товарами из Ирана, Индии и государств Персидского залива, поступающих в Северную Европу. Коридор включает несколько построенных железнодорожных веток. Главная из них - "Бусловская - Санкт-Петербург - Москва - Рязань - Саратов - Волгоград - Астрахань" протяженностью 2,5 тысячи км. Основой сухопутных транзитных путей России станут железные дороги. Автомобильные трассы их все же только дополняют, считает советник генерального директора НИИ автомобильного транспорта Михаил Низов. Ситуацию вряд ли изменит даже строительство трассы М-12 Москва - Казань.

Основную роль в мировой торговле по-прежнему будут играть морские пути. Для России идеальный вариант - развитие СМП, считает Цыганов. При относительно небольших вложениях в инфраструктуру он в будущем позволит существенно сократить затраты времени и средств. За 2020 год по СМП было перевезено 33 млн тонн грузов. Планы на 2030 год - 110 млн тонн грузов в год.

"У России есть все шансы довести объемы транзитных перевозок до планируемого уровня при условии достаточных инвестиций в инфраструктуру, расширения погранпереходов, где сейчас создаются огромные заторы, решения вопросов модернизации путей, вагонного и контейнерного парка", - говорит Золотарев. Пока, по оценкам Всемирного экономического форума, Россия занимает 99-е место в мире по качеству автодорог, 74-е - по индексу качества инфраструктуры, 75-е - по эффективности логистики.

Цитата

Владимир Путин, президент России:

"Сейчас, когда в транспортной системе России возникают резервы, надо их обязательно задействовать, дать загрузку отечественным компаниям, реализовать географические преимущества нашей страны в интересах национальной экономики и наших граждан".