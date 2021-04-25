Как Россия ускоряет перевозку товаров по суше и морю

Как России занять свою нишу в мировых транзитных перевозках
Сейчас в мире перевозится более 13 млрд тонн грузов в год на сумму примерно 30 трлн долларов. К 2030 году, по прогнозам Всемирной торговой организации (ВТО), объем мировой торговли вырастет на треть, то есть примерно до 17 млрд тонн грузов в год. По данным ЮНКТАД, рост мировой торговли будет замедляться.
Сказываются нарастающие противоречия, говорит заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. В созданном за последние 30 лет глобализированном мире США проиграли Китаю, который благодаря глобализации неограниченно получал капитал, технологии и теперь стал главным конкурентом Штатов. "Единственный способ для США бороться с Китаем - деглобализировать его, то есть перекрыть источники доходов за счет огромного экспорта", - говорит эксперт. А это означает переход к автаркиям, то есть к замыканию внутри субрегионов. По прогнозу Oxford Economics, к 2030 году мировые производственные центры будут перемещаться ближе к финальным рынкам сбыта.
Скажутся и ограничения существующей инфраструктуры. По данным ЮНКТАД, с 1974 по 2008 год суммарная вместимость морских контейнеровозов в мире выросла в 35 раз, до 12 млн единиц двадцатифутового эквивалента. "Глобализация была основным трендом мировой торговли с 60-х годов прошлого века и сопровождалась ростом объема морских контейнерных перевозок, увеличением количества и размера судов. Это, в частности, привело и к недавнему коллапсу в Суэцком канале, который стал для них "узок", - поясняет руководитель Международного логистического альянса ACEX Мирослав Золотарев.
В результате вырастет потребность в альтернативных маршрутах, говорят эксперты. Россия может предложить как водные трассы - Северный морской путь (СМП), так и сухопутные - БАМ и Транссиб с Востока на Запад и транспортный коридор "Север - Юг".
Сейчас по объемам транзитной перевозки лидируют БАМ и Транссиб. По этому маршруту между Азией в Европой ежегодно проходит 120 млн тонн грузов. К 2024 году поток планируется нарастить до 180 млн тонн. Но и этих мощностей будет мало с учетом растущей экономики Китая, расширения контейнерной перевозки в Европу и собственных планов России по увеличению экспорта через порты Дальнего Востока. Потому рассматривается вариант увеличения пропускной способности на Восточном полигоне к 2030 году до 260-280 млн тонн.
Сухопутный транспортный коридор "Север - Юг" сейчас обслуживает около 17 млн тонн грузов в год. К 2030 году, по прогнозу минэкономразвития, объем вырастет до 30 млн тонн в год. В этом случае российская транспортная инфраструктура может быть загружена товарами из Ирана, Индии и государств Персидского залива, поступающих в Северную Европу. Коридор включает несколько построенных железнодорожных веток. Главная из них - "Бусловская - Санкт-Петербург - Москва - Рязань - Саратов - Волгоград - Астрахань" протяженностью 2,5 тысячи км. Основой сухопутных транзитных путей России станут железные дороги. Автомобильные трассы их все же только дополняют, считает советник генерального директора НИИ автомобильного транспорта Михаил Низов. Ситуацию вряд ли изменит даже строительство трассы М-12 Москва - Казань.
Основную роль в мировой торговле по-прежнему будут играть морские пути. Для России идеальный вариант - развитие СМП, считает Цыганов. При относительно небольших вложениях в инфраструктуру он в будущем позволит существенно сократить затраты времени и средств. За 2020 год по СМП было перевезено 33 млн тонн грузов. Планы на 2030 год - 110 млн тонн грузов в год.
"У России есть все шансы довести объемы транзитных перевозок до планируемого уровня при условии достаточных инвестиций в инфраструктуру, расширения погранпереходов, где сейчас создаются огромные заторы, решения вопросов модернизации путей, вагонного и контейнерного парка", - говорит Золотарев. Пока, по оценкам Всемирного экономического форума, Россия занимает 99-е место в мире по качеству автодорог, 74-е - по индексу качества инфраструктуры, 75-е - по эффективности логистики.
Владимир Путин, президент России:
"Сейчас, когда в транспортной системе России возникают резервы, надо их обязательно задействовать, дать загрузку отечественным компаниям, реализовать географические преимущества нашей страны в интересах национальной экономики и наших граждан".
Автоперевозки набирают скорость
К 2025 году рынок автологистики в России достигнет 1,3 трлн рублей, отмечают в компании VEB Ventures. Грузооборот, по предварительным оценкам, вырастет с 330 млрд тонно-километров в 2020 году до 370 млрд. Выиграют предприятия, ожидающие товар для продажи или сырье, материалы для производства, а также индивидуальные потребители, заказывающие одежду, обувь, мебель, бытовую технику и другие товары через интернет. Развитие грузовых автоперевозок положительно скажется и на транзитных перевозках. Небольшую часть грузов между Европой и Азией перевозят на автомобилях.
Сегмент перевозки полностью загруженным транспортом (FTL) сейчас составляет около 73% рынка. Он будет расти примерно на 5% в год на фоне стабилизации экономической обстановки. Подтолкнет развитие автологистики умеренный рост в грузообразующих отраслях, прежде всего в розничной торговле, сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.
Перевозка сборных грузов (LTL) пока занимает только 17% рынка. Зато расти этот сегмент, как ожидается, будет опережающими темпами. Стимулирует рост интернет-торговля. Среди других факторов эксперты называют постепенное уменьшение объемов перевозимых грузов в одной доставке, территориальную экспансию торговых сетей и снижение издержек за счет объединении грузов разных отправителей.
Те же тенденции подтверждает оператор государственной системы "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные Системы". По итогам I квартала 2021 года общий пробег грузовиков по федеральным трассам сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Но при этом на 2% выросла экономическая активность у перевозчиков сборных грузов, говорит генеральный директор компании Антон Замков. Пробег вырос у компаний из ретейла, производства сельхозпродукции и почтовой деятельности. В результате, как ожидается, к декабрю 2021 года рынок полностью отыграет "ковидные" потери.
Стимулировать рост перевозок будет постепенное увеличение их средней дальности. За последние 20 лет дальность перевозки тонны груза в стране увеличилась с 26 до 45 км. Если раньше автотранспортом возили грузы максимум на 950 км, то теперь дальность выросла до 2100 км, говорят эксперты.
Также способствовать развитию грузовых автоперевозок будут инициативы Федеральной налоговой службы (ФНС) по "обелению" рынка. Для ускоренного развития автологистики в России нужно дальше повышать эффективность перевозок и прозрачность рынка, отмечают в отрасли. Автологистические компании продолжат укрупняться, чтобы сохранить конкурентные преимущества. Будет расти конкуренция в области цены, качества и надежности услуг, замечает генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов. Перевозчикам придется увеличивать расходы на автоматизацию и цифровизацию бизнес-процессов.
"До сих пор все организуется таким образом, что первые роли отдаются многочисленным посредникам, деятельность которых часто спекулятивна. Эта проблема решается по мере развития цифровых платформ. Технологии обеспечивают справедливое и прозрачное распределение потоков между грузоотправителем и конечным перевозчиком", - говорит генеральный директор компании Deliver Данил Рудаков.
Для развития автоперевозок, в том числе транзитных, необходимо внедрять полноценный электронный документооборот для обмена данными между бизнес-платформами и государственными системами, добавляют в ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Это поможет очистить рынок от посредников.
Сейчас посредники стремятся ради экономии отправить грузы с перевесом, а ответственность несет перевозчик. Но транспортные компании соглашаются работать с нарушениями ради получения заказа. Обеление рынка приведет к тому, что грузоотправители будут нести ответственность за оформление сопроводительных документов, говорит президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин. Неверно оформленные документы приведут к проверкам ФНС. В результате посредники станут заключать контракты по тем же правилам, по которым работают компании, не допускающие нарушений.
Зачем России нужен Северный морской путь
Прогнозировать интерес к альтернативным маршрутам можно с учетом мирового тренда на многовекторное развитие транспортных путей, говорит председатель совета директоров логистической компании NAWINIA Рустам Юлдашев. Северный морской путь (СМП) - среди альтернатив. Но пока на этом направлении преимуществом России являются только сроки доставки грузов. Отстают инфраструктура, сервисное обслуживание и даже нормативное регулирование, отмечает он. Для привлечения грузоперевозчиков и инвесторов нужен более свободный режим использования маршрута.
С учетом климатических условий Арктики по СМП можно как минимум пустить насыпные грузы, которые устойчивы к низким температурам и сейчас идут балкерами из Азии на Европу и обратно, отмечают в ACEX. Но для работы на перспективу нужны современные контейнеровозы. Как указывают в компании Fesco, на логистику в контейнерах переходит все больше компаний.
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что навигация по Северному морскому пути в ближайшие годы может стать круглогодичной: "В самое ближайшее время, в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным". Сейчас суда могут ходить по Севморпути только пять месяцев в году. Для увеличения периода навигации нужны ледоколы.
Необходимые инвестиции в развитие маршрута эксперты оценивают в 15 млрд долл. С учетом планов по увеличению его пропускной способности к 2030 году до 110 млн тонн в год суммарная стоимость грузов, по приблизительным оценкам, составит около 5,5 млрд долл., а доходы - около 900 млн долл. в год. То есть проект в ближайшее время не окупится.
Однако его значение в другом. В прилегающих регионах будут запущены долгосрочные механизмы экономического роста. Северный широтный ход позволит снизить затраты на транспортировку нефти и газа на азиатском и европейском направлениях. В рамках проекта предполагается создать более двух тысяч рабочих мест. Наконец, рост транспортного потока стимулирует развитие производств в регионах.
Главы Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, Сахалина и Камчатки обратились к зампреду правительства - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу с предложением продлить СМП от Петербурга до Владивостока. Сейчас границы СМП проходят от Карских Ворот до мыса Дежнева на Чукотке. Если расширить границы, считают авторы инициативы, удастся вовлечь в грузоперевозки морем транспортную и промышленную инфраструктуру в Петербурге, Архангельской и Мурманской областях, на Камчатке и Сахалине.
Это также поможет решить проблему обратной загрузки артерии. Сейчас поток грузов в основном идет с Востока на Запад. В Республике Коми заявили, что готовы заполнить не менее 10% объема обратной грузовой базы Севморпути продукцией деревообработки, идущей на экспорт в Азию.
Наметились также перспективы обеспечения СМП ледоколами. В октябре 2020 года прошла приемка головного атомного ледокола "Арктика". Скоро к нему присоединятся еще четыре ледокола. Ради развития проекта к 2024 году построят также гидрографическое судно ледокольного класса для изучения морского дна и обеспечения безопасной навигации в акватории Севморпути.
Вырос транзит по железной дороге
Поездами через территорию России перевезли около 1,2 млн тонн грузов. Объемы растут благодаря конкурентным ценам, увеличению числа услуг и повышению их качества, а также диверсификации транзитных маршрутов, пояснили в компании.
Сейчас Россия наращивает транзитные перевозки в рамках трансконтинентального сервиса Maersk AE19. Он связывает по железной дороге порты Санкт-Петербург и Восточный. Грузы идут между Китаем, Южной Кореей, Японией в Азии и Польшей, Финляндией, Нидерландами, Германией - в Европе. Этим же путем российские товары поступают на экспорт.
Транзитный маршрут начали развивать летом 2019 года компании "РЖД Логистика" и Fesco. Затем к ним присоединились другие участники рынка. Проект поддержали в правительстве России. В августе 2020 года было подписано постановление о субсидировании железнодорожной ставки перевозки. На один перевезенный 40-футовый контейнер выделяется одна тысяча долларов.
По российскому сухопутному транзитному маршруту товары из портов Азии в европейские порты на Балтике идут 25-30 суток. Через территорию России транзит занимает 12 суток. Другим путем по морю через Суэцкий канал грузы везут 40-45 суток. Российский маршрут выгоднее по времени и по затратам. Отсюда спрос, а он рождает предложение. С апреля 2021 года поезда по Транссибирской железнодорожной магистрали с контейнерами из Европы в Азию будут ходить еженедельно. А из Азии в Европу составы вообще пойдут до четырех раз в неделю.
В апреле этого года также открылся новый маршрут мультимодальной транзитной перевозки из Китая в Великобританию через Калининград. Контейнерный поезд прошел из китайского города Сиань через погранпереход Алтынколь в Казахстане на терминал морского торгового порта Калининград для перегруза на фидерные суда и дальнейшей отправки морем в порт Иммингем в Англии.