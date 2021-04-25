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25.04.2021 14:14
Рубрика: Власть

Лавров рассказал о дополнительных мерах РФ в отношении США

Текст: Диана Ковалева
Россия готова еще принять меры, если продолжится эскалация со стороны США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили о всех мерах, которые приняли, и еще готовы принять, если продолжится эскалация", - заявил министр в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

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Напомним, 15 апреля США в рамках новых санкций в отношении России ввели рестрикции против 32 физических лиц и объединений, запретили финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня и выслали из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. В МИД РФ подобный курс назвали на отвечающим интересам народов двух стран и заявили о ряде ответных мер, включающих высылку американских дипломатов и предложение послу США в Москве Джону Салливану уехать в Вашингтон на консультации.

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