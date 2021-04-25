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Рубрика: В мире

10.000.000 долларов на убийство

К опасности своего устранения силами западных спецслужб Лукашенко отнесся со всей серьезностью
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Президент Беларуси Александр Лукашенко после визита в Россию рассказал очередные детали готовившегося в его стране переворота, а также покушения на него самого, родных и близких. К опасности своего физического устранения силами западных спецслужб и внутренних предателей Лукашенко отнесся со всей серьезностью и не исключает попыток новых провокаций. Поэтому готовится законодательно закрепить схему управления государством на случай, если сам он по каким-либо причинам не сможет выполнять свои обязанности.
Александр Лукашенко рассказал прессе о подробностях готовившегося на него покушения. Фото: president.gov.by Александр Лукашенко рассказал прессе о подробностях готовившегося на него покушения. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко рассказал прессе о подробностях готовившегося на него покушения. Фото: president.gov.by

Так, по словам Лукашенко, на его ликвидацию организаторы переворота планировали потратить десять миллионов долларов. Из этой суммы миллион предназначался снайперу. Из нескольких вариантов покушения, озвученных самими заговорщиками - убийство на параде, расстрел кортежа и прочее, - Лукашенко счел наиболее вероятным нападение на его загородную резиденцию. "Ну, это невозможно. На параде застрелить Лукашенко? Это не про нас. Второй вариант: привезли уже в Беларусь гранатометы. Потом отказались от идеи, потому что кортеж президента в силу безопасности передвигается на большой скорости. Это их слова: вероятность того, что попадем, мала, но засветимся, расстреляют там же, на месте. Правильно. Следующий вариант - нападение на загородную резиденцию", - рассказал журналистам Лукашенко. Именно на этот вариант, по его словам, неназванным пока "спонсором" выделялись деньги.

Фото: Михаил Климентьев \ РИА Новости
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Одного из арестованных заговорщиков - Александра Федуту - Лукашенко охарактеризовал как "подброшенного" к нему предателя, вспомнив о его роли в штабе во время первой избирательной кампании. "Конечно, мне смешно - Федута революционер! Послушайте, да ему дай лишнюю копейку, и он забудет про революцию. Но давайте отдадим должное - он не дурак. И они его задействовали - за деньги или еще за что-то", - пояснил Лукашенко.

Хотя самих арестованных организаторов мятежа - политолога Федуту и американского адвоката Зенковича - Лукашенко насмешливо назвал "винни-пухами", готовившиеся ими планы по дестабилизации ситуации в стране и провокации вооруженных столкновений армии с силами правопорядка, по его словам, смешными считать никак нельзя. "Что было опасно, и на что мало обращают внимание: "поднимаем армию и блокируем ОМОН". Они хотели армию столкнуть с этими ребятами", - напомнил о словах "винни-пухов" Лукашенко. По его мнению, в случае если бы мятеж дошел до этого этапа, началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна".

Президента застрелили - назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями

Не меньшее беспокойство вызвали у него и намерения вывести из строя энергосистему Минска и Беларуси, обесточив жизненно важную инфраструктуру и лишив миллионы людей света. "Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся", - сделал очевидный вывод Лукашенко.

ФСБ показала видео разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко

С какой стороны и для чего готовилась такая атака, у президента Беларуси также есть однозначный ответ. "Они давно уже сдали нас, и им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг. Как бы они ни отнекивались, сегодня мы видим, что это так", - сказал Лукашенко.

Лидер Беларуси также анонсировал декрет, который закрепит за Советом безопасности страны президентские полномочия на случай невозможности им исполнять свои обязанности.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет. Когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления", - рассказал Лукашенко о содержании готовящегося документа.

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