Мясников рассказал, как уберечь себя от "тихого убийцы"

Остеопорозом, который часто называют "тихим убийцей", страдает каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет в мире.

Это заболевание чревато тем, что провоцирует переломы костей, напомнил в эфире телеканала "Россия 1" главный врач 71-й городской больницы Москвы Александр Мясников.

Для снижения развития остеопороза, уточняет врач, требуется кальций. Хотя бы по одному-полтора грамма в день. Особенно нужно его принимать женщинам старших возрастов. При этом одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей, советует врач. Кальцием богаты такие продукты, как молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок.

Развитию остеопороза способствуют такие факторы, как низкая масса тела, ограниченная физическая активность, вредные привычки. А курение снижает костную массу в среднем на десять процентов.