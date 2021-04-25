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Рубрика: Общество

А лектор кто?

Минпросвещения разработало порядок просветительской деятельности
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 89(8440)
Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения проект постановления, которое регламентирует просветительскую деятельность. Согласно документу, ее могут вести не только государственные органы и уполномоченные ими организации, но и физлица, юрлица, индивидуальные предприниматели.

Просветительская деятельность ведется по нескольким направлениям. Среди них, в частности, распространение духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций, знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, развитие способности к самовыражению и популяризация достижений науки и техники, культуры, формирование экологической культуры, распространение знаний о здоровом образе жизни, психологии человека и выборе жизненного пути, а также повышение осведомленности о деятельности органов власти.

Фото: iStock
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В документе прописаны конкретные формы, в которых ведется просветительская деятельность. Это презентации и лектории, семинары и мастер-классы, "круглые столы" и дискуссии. Кроме того, это распространение информационно-печатной продукции и видео- и аудиоматериалов, в том числе в сети "Интернет", а также создание просветительских интернет-порталов.

Что важно? Человек-просветитель должен обязательно быть совершеннолетним. Принимать участие в реализации общественно значимых инициатив или на протяжении не менее двух лет вести работу, соответствующую направлениям просветительской деятельности. А также не иметь ограничений к занятию педагогической деятельностью. Например, не иметь судимости за преступления против жизни, половой неприкосновенности и т.д. Для юридических лиц - свои требования. Они не должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Не должны иметь задолженностей по налогам и сборам, иным обязательным платежам.

В документе прописаны конкретные формы, в которых ведется просветительская деятельность

Юрлицо-просветитель должно разместить на своем сайте информацию о дате создания, учредителе, месте нахождения, контактах и сотрудниках. Ну и, конечно, о заключенном на просветительскую деятельность договоре. Контролировать соответствие просветительской работы ее целям будут или федеральные госорганы, или учредители образовательных организаций.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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