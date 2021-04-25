Названы десять продуктов для продления молодости

Естественный процесс старения можно замедлить и минимизировать его негативные эффекты благодаря правильному рациону, утверждают эксперты турецкой газеты Milliyet, которые перечислили десять продуктов "бросающих вызов времени".

Первым из суперпродуктов диетологи назвали грецкий орех. Содержание в нем Омега-3 крайне высоко. Всего четверть стакана ореха обеспечит 113 процентов суточной нормы этих незаменимых жирных кислот, необходимых для регулирования уровня холестерина и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, полиненасыщенные жиры уменьшают воспалительные процессы в мозге, стимулируя когнитивную активность на долгие годы. Омега-3 помогает бороться и с возрастными проблемами с кожей, защищая естественный липидный барьер. Магний, железо, цинк, калий, селен, медь и клетчатка, содержащиеся в грецких орехах, способствуют выработке и сохранению энергии.

Еще одним отличным источником Омега-3 является лосось. Помимо этого, его противовоспалительные свойства и высокое содержание белка помогают защитить кожу от различных признаков старения. Вдобавок эта рыба богата антивозрастными питательными веществами, в частности, витаминами D и E. Диетологи советуют употреблять три-четыре порции лосося в неделю.

Для здоровья кожи - меньшего числа морщин и ровного тона - необходимо и оливковое масло, оказывающее сильное противовоспалительное действие. Продукт богат витамином А, который защищает кожу от ускоряющих старение свободных радикалов, и витамином Е, способствующим восстановлению и регенерации кожи. Мононенасыщенные жирные кислоты оливкового масла улучшают здоровье сердца, помогают снижать уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови.

Черника обладает мощной антиоксидантной активностью за счет высокой концентрации проантоцианов и антоцианов. Антиоксиданты помогают восстанавливать возрастные окислительные повреждения, вызванные свободными радикалами, которые часто являются причиной ряда серьезных заболеваний и преждевременного старения. Сочетание этих веществ и витаминов А и С делают чернику незаменимым продуктом для сохранения молодости кожи.

Основным источником лютеина и зеаксантина служит шпинат. Эти два антиоксиданта способные значительно уменьшить ухудшение умственных функций, проблемы со зрением и дегенерацию костей.

Также для продления молодости эксперты посоветовали выпивать одну-две чашки зеленого чая в день, включить в рацион умеренное количество шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов, а также три-четыре в неделю порции брокколи, включающей "впечатляющее количество питательных веществ".

В борьбе со старением помогает и режим питания, богатый помидорами. В их составе присутствует ликопин, обладающий целым спектром антивозрастных свойств. Завершает список красный сладкий перец, который помимо высокого содержания витамина С является источником мощных антиоксидантов - каротиноидов. По словам диетологов, этот продукт можно регулярно потреблять в салатах, овощных соте и даже в качестве перекуса.