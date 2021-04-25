Новости

Названы десять продуктов для продления молодости 08:57
Около 400 тысяч пенсионеров в Москве сделали прививки от коронавируса 08:56
Усман защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав Масвидаля 08:41
В Москву вернется минусовая температура 08:36
"Роскосмос" не обсуждал доставку космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon 08:12
Под Екатеринбургом возобновили движение транспорта после обрушения моста 07:56
Чукотку в конце апреля ждут аномально теплые дни 07:19
СМИ: В мире сделано более миллиарда прививок от COVID-19 07:01
Полицейские убили шесть человек за 24 часа после приговора Шовину 05:51
В Праге проанонсировали "необычную" речь Земана 04:48
Перечислены неочевидные факторы развития инфаркта 04:27
В Забайкалье возбудили уголовное дело по факту убийства главы УФСИН 03:11
Джокович назвал игру Карацева феноменальной 03:11
Число жертв пожара в больнице Багдада выросло до 23 02:25
Карацев прокомментировал победу над Джоковичем в Белграде 02:05
Фанаты "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США на акции протеста 01:44
Вильфанд предупредил об аномальных холодах на майские праздники 01:31
Карацев сыграет с Берреттини в финале турнира в Белграде 01:26
В Багдаде при взрыве в больнице погибли более 20 человек 00:38
Иноагентам могут запретить вести просветительскую деятельность 24.04.2021
В Испании мужчину арестовали после заражения коронавирусом 22 человек 24.04.2021
Прокуратура проверит обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна в Химках 24.04.2021
Бастрыкин проконтролирует дело об отравлении школьников в бассейне 24.04.2021
Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян 24.04.2021
В Екатеринбурге упал пешеходный мост 24.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 08:57
Рубрика: Общество

Названы десять продуктов для продления молодости

Текст: Тимур Алимов

Естественный процесс старения можно замедлить и минимизировать его негативные эффекты благодаря правильному рациону, утверждают эксперты турецкой газеты Milliyet, которые перечислили десять продуктов "бросающих вызов времени".

Фото: iStock
Ученые доказали опасность некоторых моделей питания

Первым из суперпродуктов диетологи назвали грецкий орех. Содержание в нем Омега-3 крайне высоко. Всего четверть стакана ореха обеспечит 113 процентов суточной нормы этих незаменимых жирных кислот, необходимых для регулирования уровня холестерина и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, полиненасыщенные жиры уменьшают воспалительные процессы в мозге, стимулируя когнитивную активность на долгие годы. Омега-3 помогает бороться и с возрастными проблемами с кожей, защищая естественный липидный барьер. Магний, железо, цинк, калий, селен, медь и клетчатка, содержащиеся в грецких орехах, способствуют выработке и сохранению энергии.

Еще одним отличным источником Омега-3 является лосось. Помимо этого, его противовоспалительные свойства и высокое содержание белка помогают защитить кожу от различных признаков старения. Вдобавок эта рыба богата антивозрастными питательными веществами, в частности, витаминами D и E. Диетологи советуют употреблять три-четыре порции лосося в неделю.

Для здоровья кожи - меньшего числа морщин и ровного тона - необходимо и оливковое масло, оказывающее сильное противовоспалительное действие. Продукт богат витамином А, который защищает кожу от ускоряющих старение свободных радикалов, и витамином Е, способствующим восстановлению и регенерации кожи. Мононенасыщенные жирные кислоты оливкового масла улучшают здоровье сердца, помогают снижать уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови.

Черника обладает мощной антиоксидантной активностью за счет высокой концентрации проантоцианов и антоцианов. Антиоксиданты помогают восстанавливать возрастные окислительные повреждения, вызванные свободными радикалами, которые часто являются причиной ряда серьезных заболеваний и преждевременного старения. Сочетание этих веществ и витаминов А и С делают чернику незаменимым продуктом для сохранения молодости кожи.

Фото: iStock
Американские ученые назвали три стадии старения человека

Основным источником лютеина и зеаксантина служит шпинат. Эти два антиоксиданта способные значительно уменьшить ухудшение умственных функций, проблемы со зрением и дегенерацию костей.

Также для продления молодости эксперты посоветовали выпивать одну-две чашки зеленого чая в день, включить в рацион умеренное количество шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов, а также три-четыре в неделю порции брокколи, включающей "впечатляющее количество питательных веществ".

В борьбе со старением помогает и режим питания, богатый помидорами. В их составе присутствует ликопин, обладающий целым спектром антивозрастных свойств. Завершает список красный сладкий перец, который помимо высокого содержания витамина С является источником мощных антиоксидантов - каротиноидов. По словам диетологов, этот продукт можно регулярно потреблять в салатах, овощных соте и даже в качестве перекуса.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Президент Чехии выступит в воскресенье с чрезвычайным обращением
Байден официально признал геноцид армян в Османской империи
Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС
В Забайкалье во время охоты убили главу регионального ФСИН
Эксперт рассказал, что будет с зарплатой в нерабочие дни
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах