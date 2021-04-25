О стране и армии военные расскажут "с колес"

Новости

Иноагентам могут запретить вести просветительскую деятельность 24.04.2021
В Испании мужчину арестовали после заражения коронавирусом 22 человек 24.04.2021
Прокуратура проверит обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна в Химках 24.04.2021
Бастрыкин проконтролирует дело об отравлении школьников в бассейне 24.04.2021
Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян 24.04.2021
В Екатеринбурге упал пешеходный мост 24.04.2021
Пять человек расстреляны на знаменитой улице Бурбон в Новом Орлеане 24.04.2021
Губернатор Подмосковья поблагодарил жителей, пришедших на субботник 24.04.2021
Мясников рассказал, через какое время после COVID-19 можно делать операцию 24.04.2021
Митрополит Иларион: Надеюсь, что богослужения на Пасху пройдут без ограничений 24.04.2021
Турция отвергла заявление Джо Байдена о признании геноцида армян 24.04.2021
Следователи проверят обстоятельства гибели ребенка, выпавшего из окна в Химках 24.04.2021
Зюганов переизбран председателем КПРФ 24.04.2021
Создатели "Спутника V" призвали Словакию опубликовать контракт с Pfizer 24.04.2021
"Роскосмос" ведет переговоры об отправке космонавтов на Crew Dragon 24.04.2021
Президент Молдавии поблагодарила за поставку вакцины "Спутник V" 24.04.2021
Первый круизный теплоход стартует от Северного речного вокзала 28 апреля 24.04.2021
Защитник "Ротора" Кверквелия установил рекорд по автоголам 24.04.2021
Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству 24.04.2021
В Забайкалье во время охоты убили главу регионального ФСИН 24.04.2021
Крупный пожар на складе Уралмаша тушат в Екатеринбурге 24.04.2021
"Урал" и "Ахмат" не выявили победителя 24.04.2021
Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным 24.04.2021
Главу Американского университета в Бишкеке подозревают в изготовлении наркотиков 24.04.2021
В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие "трехлинейки" Мосина 24.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
25.04.2021 00:05
Рубрика: Власть

О стране и армии военные расскажут "с колес"

Текст: Юрий Гаврилов
В воскресенье, 25 апреля в Москве стартует масштабная агитационно-пропагандистская акция Минобороны РФ "Мы - армия страны. Мы - армия народа". С Киевского вокзала по российским городам отправится в путь тематический поезд. Его вагоны оформили таким образом, что граждане страны смогут узнать из этих экспозиций много нового о героических страницах нашей истории, последних достижениях Вооруженных сил, развитии юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии.

Планируется, что специальный поезд пройдет по намеченному маршруту за 64 дня. Железнодорожный состав проследует почти через всю страну - от Москвы до Владивостока. Поезд сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе. На железнодорожных станциях этих городов выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти там медицинское обследование.

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Военная техника прибыла в Москву для подготовки к параду Победы

Известно, что День Победы участники акции встретят в Туле. Там поезд пробудет с 8 по 9 мая. И там же проведут акцию "Спасибо за Победу", в ходе которой жители города увидят праздничный концерт, где выступят популярные артисты и военные ансамбли.

Ранее об отправке специального поезда по городам России рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. На коллегии ведомства он подчеркнул, что агитационно-пропагандистскую акцию "Мы - армия страны. Мы - армия народа"" военные организовали по решению президента страны.

А 26 апреля на Киевском вокзале Москвы откроется тематическая фотовыставка "Хранившие семейное тепло". Там будут представлены редкие снимки жен известных советских полководцев и военачальников. Этот вернисаж продолжит серию тематических фотовыставок на центральных вокзалах города Москвы, организованных в рамках масштабного проекта "Полководцы Победы" фондом "Наследники победителей" и Минобороны РФ при поддержке фонда "Культурное пространство" и ОАО "РЖД".

"Накануне Дня Победы пассажиры Ленинградского и Киевского вокзалов смогут увидеть новую серию фотографий из семейных архивов, которые расскажут о жизни любимых женщин прославленных людей - какими они были в кругу родных и близких, на фронте, с мужьями, детьми, кружащиеся в танце, прогуливающиеся в парке", - сообщили в военном ведомстве. Тем добавили, что выставка будет работать до конца июля 2021 года.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны День Победы РГ-Видео

Главное сегодня

Президент Чехии выступит в воскресенье с чрезвычайным обращением
Байден официально признал геноцид армян в Османской империи
Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС
В Забайкалье во время охоты убили главу регионального ФСИН
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию