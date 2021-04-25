C Киевского вокзала Москвы отправился в дорогу специальный железнодорожный состав. В рамках агитационно-пропагандистской акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!" Минобороны России сформировало этот эшелон для поездки по различным городам России в преддверии Дня Победы.

В его составе 17 тематических вагонов. Их оформили так, что граждане страны смогут узнать из размещенных в эшелоне экспозиций много нового о героических страницах нашей истории, последних достижениях Вооруженных сил, развитии в России юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии коронавируса.

К примеру, вагон "Дорога памяти" назван по аналогии с одноименным музейным комплексом в подмосковном парке "Патриот". В вагоне даже разместили терминалы для просмотра сведений об участниках Великой Отечественной войны. Может, кто-то из посетителей найдет там своего родственника-фронтовика.

Тематический вагон "Современная армия" посвящен достижениям всех видов и родов войск Российской армии. В нем также устроили интерактивные экспозиции и выставки органов военного управления.

Вагон "Победа над невидимым врагом" - о борьбе с COVID-19. Он имеет свою "красную зону", где представлена палата для больных коронавирусом. Имеется и так называемая демонстрационная зона - там можно увидеть видеоролики о достижениях военных медиков в борьбе с COVID.

А в "телемедицинской зоне" все желающие получат дистанционные консультации у специалистов Военно-медицинской академии им. Кирова.

Людей также будут обследовать в местах стоянок эшелона с помощью телемедицинского комплекса с современным диагностическим оборудованием.

На трех открытых платформах установлена новейшая российская боевая техника и вооружение.

Среди этого арсенала - бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ". Есть там и военные трофеи из Сирии .

Всего за время пути эшелон сделает остановки в 51 городе России. Там в том числе будут работать пункты отбора на военную службу по контракту. "Мы рассчитываем, что акция позволит не только узнать много нового и интересного, но и познакомиться с сегодняшним днем российской армии, ее буднями и достижениями", - сказал на церемонии отправки поезда замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

На трех открытых платформах установлены боевая техника и вооружение. Среди этого арсенала - бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ"

Во время пребывания в Карелии 29 апреля участники акции напишут "Диктант Победы". А 9 Мая, когда эшелон будет находиться в Туле, они проведут ряд праздничных мероприятий, в том числе концерт с участием артистов Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской армии. Кроме того, на станциях Тында и Новый Ургал пройдут акции, посвященные реконструкции железнодорожного участка БАМа. В этой операции участвуют подразделения Железнодорожных войск.

Завершится все праздничными мероприятиями 27 июня в парке "Патриот".